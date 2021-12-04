2千多人瞬間慘死！眼喉灼燒倒地亡　農藥廠「恐怖外洩」遺毒37年

▲印度波帕爾市（Bhopal）1984年12月2日發生可怕事故，42噸劇毒異氰酸甲酯外洩，2千多人立即死亡，倖存者也飽受毒害之苦。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

印度中央邦波帕爾市（Bhopal）曾發生農藥廠外洩事故，42噸劇毒「異氰酸甲酯」（MIC）及其他化學氣體汙染周邊，導致2259人立刻死亡，之後陸續有人不堪毒素、痛苦去世，讓罹難人數攀升至3787，另有超過57萬人受傷。當地居民及環境至今仍受毒素影響，37年來飽受疾病纏身之苦，且不斷生下畸形或智能遲緩的孩童。

▲美國聯合碳化物（Union Carbide）農藥廠設立在中央邦首府。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，1984年12月2日，美國聯合碳化物（Union Carbide）的農藥廠發生嚴重事故，水分滲入一根側邊管線，流入化學物貯存槽中，導致失控的放熱反應及外洩。案發前幾天，員工發現安全設備數值異常，卻誤以為是閥門及管線狀態不良，導致顯示錯誤數據，直到12月3日凌晨，才意識到問題嚴重性。

農藥廠鄰近57萬人口貧民區，倖存者一度撤離，但陸續有人通報嘔吐、劇烈咳嗽、皮膚搔癢、雙眼或喉嚨燒灼等症狀，上萬人飽受失明及潰瘍之苦，甚至罹患癌症及心肺疾病，緩慢而痛苦地死去。曾接觸毒氣者持續產下死胎、夭折嬰孩，或身體或心理殘疾的新生兒，包括四肢扭曲、智能不足、增生器官、肌肉骨骼疾病、腦部損傷、體重過輕等等。

意外發生35年後，67歲倖存者奧姆瓦蒂（Omwati Yadav）表示，她寧可再經歷一次災難，了結一切，「我們為此受苦35年，請讓它結束吧。這不是生活，也不是死亡，我們處於兩者之間的可怕地帶。」她的70歲丈夫帕那（Panna Lal Yadav）身體仍長滿黑斑及腫塊，「毒素還留在我體內。」

▲倖存者多年以來持續抗爭，希望獲得公平合理的賠償。（圖／達志影像／美聯社）

由於毒氣外洩影響的地理及時間範圍都難以界定，因此確切受害者人數也眾說紛紜。但是，中央邦政府最後確認，瞬間死亡人數為2259，加上之後不幸去世者，一共3787人因氣體外洩死亡，另有57萬4366人受傷。

美國聯合碳化物未能展開立即且妥善的化學廢料清潔工作，因此飽受批評；該公司與印度、美國政府展開法律訴訟，1989年2月達成庭外和解，同意賠償4.7億美元，並且交由印度官方基金會，分配給受害者。但是，其法律責任問題至今仍在紐約法院處理中。

在印度方面，7名農藥廠前員工遭判處過失致死罪，必須服刑2年，但稍後已被保釋。許多倖存者沒有獲得最初承諾的賠償金額，也未能得到真正公平合理的對待，多年以來持續抗爭。

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