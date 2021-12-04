全球唯一淨土淪陷！　「這國家」出現疫情爆發以來首例確診

▲庫克群島由南太平洋一系列小島和島礁組成。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

位於南太平洋的庫克群島（Cook Islands）出現新冠肺炎疫情爆發兩年以來首例確診，總理布朗證實，染疫的是一名從紐西蘭搭機返國的10歲男童。

根據《法新社》報導，人口僅1.7萬人的庫克群島自疫情爆發以來，都沒有傳出任何新冠肺炎確診病例，且該國疫苗施打率約96％，是全球接種率最高的國家之一。不過，總理布朗（Mark Brown）4日證實，該國出現首例確診個案，染疫的是一名年僅10歲的男童。

布朗在聲明中指出，該名男童和家人2日和家人搭機從紐西蘭返國，在隔離期間採檢結果為弱陽性，而男童11月30日出發前的PCR檢測結果為陰性，目前正在釐清感染途徑。與男童搭乘同班機的176名乘客已全數採檢完成，結果都為陰性。

布朗表示，「我們依植在為重新開放便藉做好準備，我們的檢測制度在通過邊境時發現這例確診，顯示過去準備工作的價值所在。」從疫情以來就完全封鎖的庫克群島，原本在年中準備和紐西蘭啟動旅遊泡泡計畫，但隨著奧克蘭疫情爆發而終止，目前已推定在明年1月重啟。

庫克群島是紐西蘭王國的一部份，與其他英聯邦國家一樣奉伊莉莎白二世女王為元首，所有島民也都是紐西蘭公民，但庫克島政府在內政上完全自治，唯有國防與外交事務由紐西蘭政府負責。

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