法國Omicron確診暴增至12例！近50%地區失守　料1月成新主流病毒株

▲法國的Omicron確診病例暴增至12例。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

法國衛生總局3日宣布，該國最新的Omicron確診病例已激增至12宗，且病例遍布法國本土近半數地區，因此當局推測，Omicron極有可能在1月底成為法國的主要流行病毒株。目前大部分的確診患者都曾有南非旅遊史，也不曾接種新冠疫苗，而衛生當局正密切追蹤與監測相關病例。

綜合法國LCI和BFMTV電視台報導，法國衛生總局指出，在全球多個國家或地區出現Omicron病例後，這個可怕的病毒終於也在法國本土登陸了。當局原本聲稱國內的Omicron確診病例為9宗，但政府在數小時後又更新數字，宣布目前的確診病例數有12宗，而衛生當局也正密切追蹤與監測相關病例。

法國衛生總局表示，法屬留尼汪島在南非爆發Omicron疫情不久後就就出現第1名患者，而法國本土也在12月2日出現2宗Omicron病例；法國本土3日新增的Omicron病例分別分佈於大巴黎地區、西部羅亞爾河地區大區、法國大東部地區、東南部的普阿藍大區和奧羅阿大區，相當於近半數地區全部淪陷。

報導稱，目前大部分的Omicron患者都曾有南非旅遊史，也不曾接種新冠疫苗，加上世界衛生組織（WHO）聲稱Omicron病毒「感染風險非常高」，因此政府推斷，Omicron極有可能在1月底成為法國的主要流行病毒株。目前法國正忙著應對Delta病毒所引起的第5波疫情，因此Omicron疫情升溫無疑將為當地的醫療系統帶來更難以負荷的壓力。

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