全球首例！比利時動物園2河馬感染新冠　 鼻涕狂流感染途徑不明

▲比利時動物園爆出有2隻河馬感染了新冠，成為全球第一個河馬染疫的案例。（圖／翻攝自Facebook／ZOO Antwerpen）

記者葉睿涵／綜合報導

比利時安特衛普（Antwerpen）動物園最近有2隻河馬突然有流鼻涕的症狀，經新冠檢測後都出現陽性反應，因此園方緊急將其隔離，並立即採取更嚴格的安全措施。河馬感染新冠的原因未明，但園方強調，這2隻巨型動物並未出現其他症狀，「一切都很好」。

綜合《布魯塞爾時報》與德國之聲報導，2隻染疫的河馬是一對41歲和14歲的母女，牠們分別叫伊瑪尼（Imani）和赫米恩（Hermien）。最近，由於伊瑪尼和赫米恩都出現流鼻涕的情況，於是獸醫維卡曼（Francis Vercammen）決定替牠們做新冠採檢，沒想到竟意外發現2隻河馬雙雙確診。

安特衛普動物園表示，最近園內沒有保育員感染新冠，也沒有任何工作人員出現新冠症狀，因此他們並不清楚2隻河馬是如何染疫的。園方不排除有無症狀患者在不知情的情況下散播病毒，並導致其他動物被感染的可能，不過「我們現在還無法下定論」。

報導稱，儘管之前其他動物園也發生過猿類或貓科動物感染的事件，但河馬染疫卻是第一次發生。目前安特衛普動物園已暫時關閉河馬館、將2隻河馬隔離，並加強保育員的安全措施。園方強調，這2隻巨型動物除了流鼻涕外，並未出現其他症狀，「一切都很好」。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast