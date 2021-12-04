日變態公務員「穿迷彩服」偷拍露天女裸湯！　拿望遠鏡頭躲樹林

▲日本一名男公務員竟然在露天溫泉100公尺外偷拍女性湯客的裸體。（示意圖／pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本鹿兒島縣一名40歲男性公務員涉嫌在9月與另外2名同夥，用望遠鏡頭偷拍露天溫泉裡裸體的女顧客，遭到警方逮捕。據悉，3人是透過社群軟體結識，隨後便共謀買望遠鏡頭偷拍，3人還特地準備迷彩服，並躲在露天溫泉100公尺外的樹林內犯案。

根據《南日本新聞社》報導，被逮的分別是40歲的鹿兒島縣職員、49歲茨城縣無業男子A某以及32歲茨城縣無業男子B某。靜岡縣警方10月在藤枝市的某停車場發現形跡可疑的B某，因此上前盤查，並在B男的車上發現一把鋸子，便進一步詢問，沒想到他當場就坦承「是為了偷拍時，把旁邊礙事的樹砍掉才準備的」。

警方聽聞後，隨即深入調查，並揪出另外2名嫌犯。原來這3人是透過網路社群軟體認識，隨後相約9月下旬在兵庫縣的一間露天溫泉附近犯案。3人先是換上迷彩服並隱身在距離露天溫泉100公尺遠的一片樹林中，隨後拿出預先準備的望遠鏡頭，偷拍在露天溫泉女裸湯內的女性泡澡。

警方懷疑，3人並非初犯，疑似還有其他同好，而這些人似乎早已在全國各地以類似手法犯案多次。目前涉及此案的3名嫌犯已經被逮，警方將繼續深入調查，釐清是否有其他人士涉案。

鹿兒島縣政府則表示，該名公務員是在2013年4月入職，曾輪調多個單位，工作態度負責認真，沒想到竟然發生這樣的事情，甚至因此被逮，對縣民深感抱歉。

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