如廁也能賞心悅目　教育部補助235所學校翻新老舊廁所

▲教育部補助學校翻新老舊廁所，圖為苗栗縣客庄國小廁所入口處融入苑裡鎮特色。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為提供學校師生安全、舒適的如廁環境，教育部國教署在110年度，以在地鄉土文化特色並結合環境及環保議題，補助235所學校工程款翻新校舍老舊廁所，改善老舊廁所常有通風不良、異味飄散、光線昏暗或漏水等現象，讓廁所成為校園中的角落亮點，師生上廁所不用再憋氣忍受異味。

以桃園市高榮國小為例，國教署表示，該校廁所設計簡約大方兼具舒適性與實用性，並採用省水節能設備，讓學生學習正確如廁方式，養成良好健康衛生習慣；另高雄市鳳西國小，融合在地鳳山溪與台糖花市等人文特點，創造清爽、明亮、美觀的廁所，並將環境議題融入鋼雕窗型設計中，啟發學童對在地文化及環保意識的重視。

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▼教育部補助學校翻新老舊廁所，圖為高雄市鳳西國小廁所融合環保及在地人文議題。（圖／教育部提供）

此外，新竹市大湖國小融入山野教育精神，將戶外教育中的「山、海、單車」等意象，讓孩子們戴上工程帽和手套，親手抹上水泥將馬賽克磁磚黏貼在廁所牆面上，把心中的山和海逐步拼貼出來，點滴匯聚成一幅新風景；苗栗縣客庄國小搭配大面積百葉窗，改善原有廁所潮濕陰暗及通風不佳的環境，搭配繽紛色彩馬賽克磚，讓學生感受色彩變化，也改變了廁所單調色彩的印象。

▲教育部補助學校翻新老舊廁所，圖為雲林縣林內國小廁所，引進南北照形成自然日光室的效果。（圖／教育部提供）

國教署表示，依據「教育部國民及學前教育署補助國民中小學老舊廁所整修工程作業要點」，110年度共補助235所學校工程款翻新校舍老舊廁所，經由老舊廁所整修工程，以在地鄉土文化特色並結合環境及環保議題，創造「友善安全、舒適安心、明亮通風、節能省水、輕鬆自在」的廁所新風貌，讓師生擁有更優質如廁環境。