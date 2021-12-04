百年墓園驚藏「木乃伊」　砍倒大樹冒出地表！恐怖開箱片曝光

記者吳美依／綜合報導

美國洛杉磯一名網友遛狗時，經過擁有144年歷史的「長青紀念公園及墓園」（Evergreen Memorial Park and Cemetery），在被砍倒的大樹根部，找到用繩子綁起來的神秘盒子。他決定當場「開箱」，卻發現內容物樣貌詭異，不僅看起來年代久遠，還被布料或繩子層層包裹住，像極了「木乃伊化」的遺體，直言「看起來有點噁心。」

網友得知墓園最近在砍樹，因此前來撿拾樹枝，想要拿回家當柴燒。影片中，小木盒似乎經過多年風化，已經快要解體，他取出詭異物體後，用小木棍狂戳、翻滾查看，「好了，我已經看夠了。這是一個用繩子纏起來的小東西」，接著物歸原位，並在洞口蓋上一塊木頭，轉身離開。

▲美國洛杉磯一名男子在墓園裡發現神秘物體。（圖／翻攝TikTok@tarpit_）



許多網友都被這段影片嚇壞，有人認為是古老的巫毒娃娃，或者十幾年前被下葬的寵物，甚至是流產或夭折的胎兒。一些人開玩笑表示，「太好了，等不及看見你替2022年釋放出什麼魔咒。」

儘管如此，也有網友批評此舉是褻瀆行為，「你要把它放回原位？你應該做得更好。」但原PO回應，「我從沒想過那是人類遺骸」，反而更像是玩偶或鳥類遺體，因此這種處理方式非常合理，「但我當然可以回去，把它埋在不受打擾的地方。」

《每日星報》報導，「長青紀念公園及墓園」建立於1877年，是多位前市長、傑出市民的長眠之地，裡面一共有30多萬個墳墓，甚至還有亞美尼亞人、塞爾維亞人、華裔美國人等不同族群的專門區域。

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