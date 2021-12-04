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首富馬斯克「新髮型」曝光！　網挖20年前舊照踢爆：全靠植髮啦

▲▼ 馬斯克首次頂著新髮型亮相。（圖／達志影像）

▲ 馬斯克首次頂著新髮型亮相。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）以特立獨行的作風聞名，日前頂著一頭前衛的新髮型亮相，頓時成為眾多網友討論的話題。有人覺得和北韓領導人金正恩的髮型有些相似，也有人挖出他的舊照踢爆，他20多年前根本頂上稀疏，一定是花錢植髮，才擁有現在的茂密髮量。

《每日郵報》報導，現年50歲的馬斯克為出席巴塞爾藝術展，1日晚間乘私人飛機降落邁阿密，帶著1歲兒子X寶寶、最近剛開始飼養的柴犬馬文（Marvin）一起抵達，下機後的照片卻震驚眾人，只見他兩側頭髮剃得十分乾淨，頭頂上濃密的棕色捲髮則從前額一路延伸到頸後，與他過去的髮型比起來十分新潮。

▲▼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲▼ 馬斯克變髮前後對比。（圖／路透、達志影像）

▲▼ 馬斯克首次頂著新髮型亮相。（圖／達志影像）

馬斯克的新髮型一曝光後便在社群媒體上瘋傳，網友紛紛留言表示，「這髮型就算是對Z世代的TikTok網紅來說也有點過時了吧」、「看起來就像我看過所有被丟在商場的14歲小孩」、「設計師是不是北韓來的」、「沒關係啦，很快就會長長了」、「金正恩頭」、「莫霍克頭？我覺得不行」。

事實上，馬斯克的髮量一直是部分網友關注的焦點。2018年就有一名專家向媒體表示，馬斯克非常有可能接受植髮手術。從他20年前在PayPal公司時的照片可見，當時年約30歲的馬斯克髮線明顯後退，髮量也很稀疏，但此後一頭棕髮卻彷彿回春一般，愈發濃密，顏色也變得更黑，明顯代表手術干預及包括染髮在內的頭髮護理，讓他看起來更加年輕有活力。

▼ 馬斯克（右）與Paypal共同創始人泰爾（Peter Thiel），攝於2000年10月。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 馬斯克與Paypal共同創始人泰爾（Peter Thiel）合照，攝於2000年10月。（圖／達志影像／美聯社）

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