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美國剛爆Omicron　拜登聲音沙啞、頻咳嗽！病情曝光竟被「他」感染

▲▼拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登最近患上了普通感冒，導致聲音沙啞、咳嗽不斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國才剛爆出Omicron確診病例，總統拜登就在3日的演講中出現聲音沙啞、多次咳嗽的現象，引發外界擔心他是不是也染疫了。白宮醫師隨後發布聲明指出，總統感染的不是新冠肺炎，而是普通的感冒，而拜登也透露，他的感冒是被1歲半的小孫子所傳染的。

綜合《紐約時報》等外媒報導，拜登3日在白宮就勞工部就業報告發表談話時，聲音明顯沙啞，還不時咳嗽，引發媒體關注。儘管拜登隨後在記者會上表示，他感染的只是普通感冒，而且他相信感冒是被自己1歲半的小孫子所傳染的，但拜登的身體狀況依舊成為了眾人的焦點。

白宮醫師歐康納（Kevin O'Connor）3日發布聲明指出，本週以來，拜登的鼻塞程度開始變得嚴重，喉嚨也不太舒服，因此醫療團隊為他安排了一個包含新冠、流感等19種常見呼吸道病原體的呼吸道全面檢查；拜登的所有檢測結果都屬陰性，「就只是普通的感冒」。

歐康納補充，團隊將開出幾個標準非處方藥為拜登治療感冒，而總統本週也已接受了3次新冠檢測。今年已高齡79歲的拜登是美國史上年紀最大的總統，儘管他已接種2劑新冠疫苗和加強劑，但最近在境內爆發的Omicron疫情還是令人擔憂。

此前曾有記者詢問，拜登是否會在Omicron疫情下，考慮減少行程或公開露面的次數，但白宮一直予以否認。拜登本週已出席了白宮的聖誕樹點燈儀式，並多次發表公開談話、簽署法案，行程相當繁忙。

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