最早通報Omicron遭禁航　波札那總統不滿：染疫外交官來自歐洲！

▲ 全球多國對非洲南部國家祭出禁航限制，波札那總統表示不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron點燃全球恐慌，全球多國陸續祭出入境禁令，引發非洲南部國家不滿。波札那總統馬西西（Mokgweetsi Masisi）表示，該國最早確診感染Omicron變異株的4名外交官中，有部份來自歐洲，呼籲各國取消旅行限制。

波札那上周宣布，從4名在該國執行外交任務的外國公民身上發現的冠狀病毒出現某些突變，正進行調查，成為最早通報相關病例的國家之一。這些外交官11月7日入境波札那，同月11日出境。該國截至目前已通報逾20起Omicron確診病例，而這種病毒已擴散至全球40個國家/地區。

馬西西2日接受CNN訪問，針對全球多國的禁航限制表示，「這根本沒有必要，簡單來說就是不負責任。這些外交官來自許多國家，他們經過許多國家後來到波札那。」他並未透露他們的國籍，僅提到「一些人去過歐洲，一些去過其他地方。」當被問及是否有人來自歐洲，他給出肯定答案。

總統發言人Batlhalefi Leagajang則於3日表示，馬西西不會透露這些外交官過境的國家或所屬國，因為「病毒永遠不該被地緣政治化。」

《路透社》報導，Omicron病毒起源目前不明，南非11月25日宣布發現這支新變種，其攜帶的突變與佔據主導地位的Delta毒株不同，波札那則在隔天驗出相關病例。南非先前也曾表示，該國最早發現新變種，卻因此受到懲罰。

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