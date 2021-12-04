　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高三妹打BNT疫苗罹患罕病！幻聽、精神錯亂　戴呼吸器躺加護病房

▲▼南韓首度傳出高三學生接種輝瑞BNT疫苗後的死亡案例。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲南韓疫苗高三女學生接種輝瑞BNT疫苗後罹患「自體免疫腦炎」。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名就讀高中3年級的少女，原本身體健康、沒有其他特殊疾病，然而今年7月接種第1劑輝瑞（BNT）疫苗後，才經過短短不到2天的時間，就出現幻聽等症狀、甚至開始胡言亂語，事後被醫師診斷罹患「自體免疫腦炎」（autoimmune encephalitis），不過政府經判斷後認為與接種疫苗無關，讓家屬非常憤怒。

根據《韓聯社》，該名高三考生今年7月20日在忠清北道清州市某間醫院內接種第1劑的輝瑞疫苗，豈料才不到2天的時間便開始出現幻聽、胡言亂語，甚至還伴隨著精神錯亂等症狀，眼見病勢愈加惡化，家屬只好帶著少女前往首爾峨山醫院治療。

醫師診斷後，認為高三少女罹患「自體免疫腦炎」，屬於罕見疾病的一種。該病主要是患者免疫系統產生對抗自己腦神經細胞的抗體所誘發的腦炎，主要症狀包括癲癇發作、認知功能快速衰退，以及出現焦躁、憂鬱、幻覺等症狀。

高三少女的病情惡化到，甚至得在加護病房掛上人工呼吸器治療，因此她被歸類為忠清北道地區唯一一例接種新冠疫苗後出現重症副作用的高三考生。

不過，南韓疾病管理廳卻向少女家屬通報，少女之所以罹患自體免疫腦炎，其原因與接種新冠疫苗無關。這種說法，讓少女的家屬非常氣憤，因為少女病況好轉出院後，得自行承擔高達2000萬韓元（近新台幣47萬元）的醫院治療費，且因被判定與疫苗無關，所以無法得到國家賠償。

雖然少女最後病況好轉、得以出院，不過誰也無法保證未來不會再度復發。對此，少女的父母氣得表示，「之前我的女兒沒有任何病痛、非常健康，到底政府憑什麼依據可以斷言與接種疫苗無關？就連治療我女兒的醫院，都曾提到，疫苗恐怕在其中扮演催化劑的角色。」

少女家屬表示，目前已向疾病管理廳再度提出審查訴求，盼能釐清與疫苗之間的因果關係，並領取賠償做為醫療費用；不過，若審查訴求被駁回，則不排除考慮提起行政訴訟。

《宇宙人外信》時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►減重必備「甩油煮飯神器」

ET快訊
快訊／第17輪打AZ、BNT「含混打」！　下週一預約
遭爆「幫林秉樞壓新聞」　詹宏志現身回應了
快訊／今境外移入再增11例！　本土持續+0
快訊／4天未退房！　高雄31歲男陳屍摩鐵
PTT爆卦黑台南市議員！　原PO認：帳號借李柏璋
北韓200學霸正妹被拉去賣淫　悽慘月收曝光
實聯制後狂收「垃圾簡訊」？　達人揭2解法
快訊／新莊「知名賣場」工地挖到未爆彈！現場急封
高三韓妹打BNT「精神錯亂、幻聽」　戴呼吸器搶救
男按摩女大生喊「好緊…想聽妳叫」　店長回應更火

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國剛爆Omicron　拜登聲音沙啞、頻咳嗽！病情曝光竟被「他」感染

北韓女大生賣淫好難賺！200學霸正妹被教授拉下海　月入僅1.3萬

研究：過敏患者「染疫機率較低」最多降近40%　亞裔風險翻倍

轎車變換車道「插進大貨車底」拖行！驚悚影片曝光　女駕駛險斷頭

高三妹打BNT疫苗罹患罕病！幻聽、精神錯亂　戴呼吸器躺加護病房

最早通報Omicron遭禁航　波札那總統不滿：染疫外交官來自歐洲！

Omicron出現普通感冒病毒序列！與人類細胞更接近　可躲過免疫系統

南韓疫情狂燒增5352人確診！重症、死亡皆創新高　9人感染Omicron

柔道金牌也被家暴！她被打到滿地血　渣男友「證據不足」無罪釋放

北韓空軍機庫起火　殘忍封逃生口「防火勢擴大」　27女兵活活燒死

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

小甜甜瘦8KG！「現在體重」數字被套出XD　拼第二胎？她樂：公司要我不要太快

《聲林之王3》哈拉組合搖滾開場　庾澄慶徐佳瑩改編《情非得已》加點蠕動XD

機車集體闖紅燈險遭直行車撞飛　駕駛左右甩躲開車陣煞停路中！

全球最速男？眉毛眼神超有戲XD　手速超快「敲35個籌碼」網全笑瘋

美國剛爆Omicron　拜登聲音沙啞、頻咳嗽！病情曝光竟被「他」感染

北韓女大生賣淫好難賺！200學霸正妹被教授拉下海　月入僅1.3萬

研究：過敏患者「染疫機率較低」最多降近40%　亞裔風險翻倍

轎車變換車道「插進大貨車底」拖行！驚悚影片曝光　女駕駛險斷頭

高三妹打BNT疫苗罹患罕病！幻聽、精神錯亂　戴呼吸器躺加護病房

最早通報Omicron遭禁航　波札那總統不滿：染疫外交官來自歐洲！

Omicron出現普通感冒病毒序列！與人類細胞更接近　可躲過免疫系統

南韓疫情狂燒增5352人確診！重症、死亡皆創新高　9人感染Omicron

柔道金牌也被家暴！她被打到滿地血　渣男友「證據不足」無罪釋放

北韓空軍機庫起火　殘忍封逃生口「防火勢擴大」　27女兵活活燒死

派出所長生日前夕查獲通緝犯　資料一打傻眼：同名同姓同年紀

快訊／第17輪提供AZ、BNT一、二劑「含混打」　下週一開放預約

彰化「董家花田」新樣貌今開園！快搶拍繽紛花海、摩艾石像

否認幫壓新聞！詹宏志現身曝「與林秉樞對話」：勸他面對媒體

快訊／今日境外移入再暴增11例　本土持續+0

美國剛爆Omicron　拜登聲音沙啞、頻咳嗽！病情曝光竟被「他」感染

恆大坦承無力還債　陸證監會：對資本市場的影響可控

小蜘蛛同台「超強基因」雙胞胎弟！客串《蜘蛛人3》結果像被惡整

直擊／郭台銘親試口水機　10分鐘體驗步驟大公開！

快訊／高雄男陳屍摩鐵　入住4天未退房！房務員開門嚇壞

騎車路過「比中指」下秒GG了　朋友嚇歪！網：先救or先笑？

國際熱門新聞

印度神童揭全球暴雨、地震恐怖原因

巨乳女優一天做愛狂啪919男！嘉明不是最香

6歲兒被花豹叼走！地表最強老媽持棍狂追1km單挑猛獸

男童誤闖「6猛犬狗籠」...遭撕胸裂頸慘死

俄「鯨魚監獄」現況曝光　百頭曾遭囚

好市多正妹員工揭時薪800元內幕！千萬人朝聖

北韓空軍機庫起火　殘忍封逃生口　27女兵活活燒死

北韓餐廳女店員「肉體接客」救業績！被逼脫罩服務

掰了50萬貨櫃運量商機？中歐泛亞鐵路不停立陶宛

男帶假手打疫苗　只為了它

美國財政部：台灣符合3標準卻未列入匯率操縱國

特斯拉千元哨子上架3天缺貨　酸爆蘋果拋光布

索羅門友台省長：現總理若下台可能與台灣復交

正妹住飯店被男友家暴「遺體血肉模糊」

更多熱門

相關新聞

最早通報Omicron遭禁航　波札那總統不滿

最早通報Omicron遭禁航　波札那總統不滿

新變種病毒Omicron點燃全球恐慌，全球多國陸續祭出入境禁令，引發非洲南部國家不滿。波札那總統馬西西（Mokgweetsi Masisi）表示，該國最早確診感染Omicron變異株的4名外交官中，有部份來自歐洲，呼籲各國取消旅行限制。

Omicron出現感冒病毒序列！有能力躲過免疫系統

Omicron出現感冒病毒序列！有能力躲過免疫系統

他曝Omicron症狀：肺部特別乾

他曝Omicron症狀：肺部特別乾

獨／退休警界精英車禍亡　前一天才打BNT

獨／退休警界精英車禍亡　前一天才打BNT

北韓空軍機庫起火　殘忍封逃生口　27女兵活活燒死

北韓空軍機庫起火　殘忍封逃生口　27女兵活活燒死

關鍵字：

日韓要聞世界疫情新冠疫苗南韓高三高中輝瑞BNT自體免疫腦炎

讀者迴響

熱門新聞

安以軒老公、吳佩慈男友「大陸違法GG了」！

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

LINE超占空間　內行抖1招瘦身成功

朱茵曾接三級片！　多年後曝：被王晶騙去演

狗住阿公家1個月　全身飄溫泉味

印度神童揭全球暴雨、地震恐怖原因

洪總傳出請辭　悍將人事大地震

莉婭深夜宣布改名！

14天教召開放查詢！估1.5萬人受徵召

2022年整體運勢最好的3大星座

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

麥當勞隱藏服務曝光　內行：才坐下餐點就來了

摩鐵附「紅色平台」　他求問老司機到底啥功能

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊襲胸」李李仁

陳彥婷「餵狗畫面」遭私訊狂罵無知！

更多

最夯影音

更多
吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季
劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面