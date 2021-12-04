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6歲兒家門前被花豹叼走！「地表最強老媽」持棍狂追1km與猛獸單挑

▲▼ 6歲童被花豹當食物叼走　媽媽狂追1公里單挑決鬥！。（圖／推特／@NikhilEditor）

▲男童眼部傷勢嚴重，目前仍在家中休養。（圖／推特／@NikhilEditor）

記者王佩翊／編譯

印度中央邦一名6歲男童日前在家門口遭遇野生花豹攻擊，甚至當場像獵物般被叼走，而他的媽媽卻絲毫不害怕猛獸來襲，發揮為母則強的精神，拾起一根棍子就追了上去，要跟花豹單挑。最後成功將孩子從猛獸手中救出。儘管她本人與兒子最後還是在搏鬥的過程中受傷，但所幸沒有生命危險。

根據印度媒體報導，這對母子住在印度中央邦一個靠近桑賈伊老虎保護區（Sanjay Tiger Reserve）的村莊，儘管平常就經常有猛獸在附近徘徊，但是當地居民早就習以為常。然而11月28日晚間7時，媽媽姬藍正好在戶外起了一個火爐，並和3個孩子一起取暖，怎知此時卻突然衝出一頭花豹。

花豹以迅雷不急掩耳的速度將姬藍年僅6歲的兒子叼起，下秒便頭也不回地離開。姬藍當場被嚇得花容失色，但她隨後也努力讓自己保持冷靜，先是將另外2個孩子安置好後，便隨手拿起身旁的一根棍子「出征救子」，往森林移動。

▲▼花豹。（圖／pixabay）

▲姬藍所住的村落附近經常有野獸出沒。（圖／pixabay）

姬藍沿路狂追，最後終於在跑了1公里後，看到花豹和兒子的身影。當時花豹甚至還正在把玩男童，恐怕再差一秒就要將他吞下肚了。姬藍瞬間發揮為母則強的本能，二話不說拿著棍子往花豹衝去，一人一豹就這樣開始互相攻擊。

花豹最後疑似是因為被姬藍的亂棒打得頭昏眼花，因此終於放過爪下的男童，但是當姬藍準備將兒子抱回時，花豹仍然試圖攻擊她，不過因為姬藍的大聲呼救，村民們紛紛趕來協助，花豹自知無法抵擋眾人勢力，最終落荒而逃。姬藍和兒子雖然救回一命，但兩人都因受到花豹攻擊而受傷，隨後被送醫治療，不過目前已經沒有大礙並順利出院。

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