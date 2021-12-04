6歲兒家門前被花豹叼走！「地表最強老媽」持棍狂追1km與猛獸單挑

▲男童眼部傷勢嚴重，目前仍在家中休養。（圖／推特／@NikhilEditor）



記者王佩翊／編譯

印度中央邦一名6歲男童日前在家門口遭遇野生花豹攻擊，甚至當場像獵物般被叼走，而他的媽媽卻絲毫不害怕猛獸來襲，發揮為母則強的精神，拾起一根棍子就追了上去，要跟花豹單挑。最後成功將孩子從猛獸手中救出。儘管她本人與兒子最後還是在搏鬥的過程中受傷，但所幸沒有生命危險。

根據印度媒體報導，這對母子住在印度中央邦一個靠近桑賈伊老虎保護區（Sanjay Tiger Reserve）的村莊，儘管平常就經常有猛獸在附近徘徊，但是當地居民早就習以為常。然而11月28日晚間7時，媽媽姬藍正好在戶外起了一個火爐，並和3個孩子一起取暖，怎知此時卻突然衝出一頭花豹。

花豹以迅雷不急掩耳的速度將姬藍年僅6歲的兒子叼起，下秒便頭也不回地離開。姬藍當場被嚇得花容失色，但她隨後也努力讓自己保持冷靜，先是將另外2個孩子安置好後，便隨手拿起身旁的一根棍子「出征救子」，往森林移動。

▲姬藍所住的村落附近經常有野獸出沒。（圖／pixabay）



姬藍沿路狂追，最後終於在跑了1公里後，看到花豹和兒子的身影。當時花豹甚至還正在把玩男童，恐怕再差一秒就要將他吞下肚了。姬藍瞬間發揮為母則強的本能，二話不說拿著棍子往花豹衝去，一人一豹就這樣開始互相攻擊。

花豹最後疑似是因為被姬藍的亂棒打得頭昏眼花，因此終於放過爪下的男童，但是當姬藍準備將兒子抱回時，花豹仍然試圖攻擊她，不過因為姬藍的大聲呼救，村民們紛紛趕來協助，花豹自知無法抵擋眾人勢力，最終落荒而逃。姬藍和兒子雖然救回一命，但兩人都因受到花豹攻擊而受傷，隨後被送醫治療，不過目前已經沒有大礙並順利出院。

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक मां बेटे को बचाने के लिए मौत से लड़ गई. इस मां के 6 साल के बेटे को तेंदुआ उठा ले गया था. मां ने तेंदुए का एक किलोमीटर दूर तक पीछा किया और उससे बच्चे को छीन लिया. इस घटना में मां और बेट दोनों घायल हो गए. pic.twitter.com/8CR1cnKJM4 — Nikhil Suryavanshi (@NikhilEditor) November 30, 2021

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