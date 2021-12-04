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Omicron襲全球40地！墨西哥、突尼西亞現首例　北美西歐全淪陷

我們想讓你知道…https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/first-case-omicron-variant-confirmed-mexico-official-says-2021-12-03/?fbclid=IwAR3sU9heE1i_1jmv9_s__c65i1Dht1BFAgxYwo2YrDZlnGeOaA22zzTjjgs https://www.arabnews.com/node/1980291/middle-east http

▲▼魔王變種OMICRON入侵全球40地。（圖／ETtoday製）

記者張方瑀／綜合報導

新冠變種病毒Omicron已傳遍全球40地，北美、西歐幾乎全面淪陷，根據最新消息墨西哥、突尼西亞首次通報感染Omicron病例，而美國3日有6個州首度回報驗出Omicron確診，讓全美累計有11個州出現病例。

墨西哥衛生部副部長（Hugo Lopez-Gatell Ramirez）表示，該國確診Omicron的51歲病患是來自南非，是在11月21日抵達墨西哥，入境6天後開始出現症狀，目前這名患者症狀輕微，並在11月29日住進墨西哥城一間私立醫院進行隔離治療。

位在北非的突尼西亞3日也出現首例Omicron確診，衛生部長姆拉貝特（Ali Mrabet）表示，確診患者是一名23歲從土耳其伊斯坦堡飛抵該國的剛果籍男子，目前已經聯繫了該航班所有乘客進行檢測。

美國3日一口氣新增6州通報驗出Omicron確診，包含紐澤西州1例、馬里蘭州3例、密蘇里州1例、內布拉斯加州6例、賓州1例和猶他州1例，讓全美累計有11個州出現病例。內布拉斯加州衛生部門表示，該州染Omicron的其中一例11月23日剛從奈及利亞返國，其餘5人都是她的接觸者，而只有其中一人接種了疫苗，但全部的病患皆無須住院治療。

馬里蘭州州長表示，該州的3名確診者也都不需要住院；賓州確診Omicron的是一名30多歲男子。紐澤西州的確診者則是一名有南非旅遊史的女性，但她已經完整接種疫苗，目前症狀中等。

有關Omicron病毒還有很多未知，歐洲部分地區仍在努力對付Delta病毒疫情。世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，尚無證據顯示必須改變現有疫苗以對抗Omicron變異株，目前也尚未見過任何與Omicron有關的死亡病例通報，但變種病毒確實帶來警訊，在未來幾個月內可能導致歐洲一半以上新增病例都是感染Omicron病毒。

▲▼魔王變種OMICRON入侵全球40地。（圖／ETtoday製）

►Omicron變異株快速蔓延　南非染疫突破300萬例
►Omicron擴散多國　世界衛生組織：至今無死亡通報
►WHO警告：亞太地區要對「Omicron病毒蔓延」做好準備

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