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早期數據顯示「Omicron傳染力比Delta強」　WHO：仍有待觀察

記者葉睿涵／綜合報導

根據早期數據和部分科學家說法指出，Omicron病毒的傳染力可能比Delta病毒更強。世界衛生組織（WHO）則在3日澄清，儘管早期數據確實反映了Omicron病毒傳播力相當快，且患者症狀都較輕微，但目前還需要更多時間來確定Omicron的嚴重程度及傳染力，民眾不需過度恐慌。

WHO流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）3日在WHO的直播中表示，Omicron病例數確實在增加，截至3日，Omicron病毒已在全球38個國家現蹤，遍及WHO設有辦事處的所有6個地區，因此有部分科學家推論，Omicron的傳染力比Delta更強，不過目前Delta仍是全球主要流行的病毒株，因此WHO還需要更多時間來比對Omicron和Delta傳染力的差異。

范科霍芙也指出，雖然Omicron目前看起來病情並不嚴重，但這是因為現有病例大部分來自於大學生群聚事件，這些年輕人在染疫後原本就症狀較輕，因此現在就直接推論Omicron病毒比較溫和並不恰當，「無論是誰感染了新冠，不管是什麼病毒，早期症狀一般都非常溫和，加上病情要從輕症演變成重症需要一些時間，因此現在就直接對Omicron的嚴重程度下定論實在是為時過早」。

▲▼面臨變種病毒Omicron威脅，美國針對南非等8國調整旅遊限制措施。（圖／達志影像／美聯社）

▲目前科學家與WHO對Omicron病毒的了解還不夠全面。（圖／達志影像／美聯社）

由於現在的初步報告過於偏頗，容易讓人忽視Omicron的嚴重程度，因此范科霍芙提醒人們仍需提高警戒，「目前被篩檢出確診Omicron的旅客大部分都比較健康，因為重症患者自然就沒辦法旅行，這也是為什麼現有的確診病例都屬輕症，並讓人有Omicron不會導致重症與致死的錯覺」。

另外也有數據顯示，南非在Omicron現蹤後住院率大幅增長，范科霍芙解釋，這可能是因為當地出現了更多病例，所以導致住院率激增，WHO推論這也會帶來更高的死亡率，但這種現象並不特殊，「我們現在要確定的是，究竟南非的情況是病毒所導致，還是因為人口混合造成的」。

范科霍芙也提到，由於Omicron病毒存在大量突變，WHO從過去的經驗推論，現有疫苗的效力確實可能被降低，「但我們還需要1到3週到時間來確定相關訊息」。WHO強調，民眾在現階段無需過於恐慌，但繼續採取目前的防疫措施，包括接種疫苗、戴口罩及保持社交距離，依然非常有必要。

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