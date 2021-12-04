高二生到校「冷血掃射」奪4命！父母被控過失殺人　竟神隱遁逃

▲美國密西根州牛津高中（Oxford High School）爆發槍擊案，釀成4死7傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國密西根州牛津高中（Oxford High School）11月30日爆發槍擊案，高二生伊森（Ethan Crumbley）利用父親的半自動手槍發動攻擊，釀成4死7傷，目前已經落網。他的父母12月3日也被起訴過失殺人罪，如今卻雙雙失蹤，引發執法單位大規模追捕。

綜合CNN、《全國公共廣播電台》報導，奧克蘭郡（Oakland County）檢方召開記者會表示，槍手的父親詹姆斯（James Crumbley）及母親珍妮佛（Jennifer Crumbley）犯下「嚴重錯誤」，錯失阻止憾事的機會，因此各自被指控4項過失殺人罪名。他們也坦言，在歷來的校園槍擊案中，此舉實屬罕見，但確實具有充分理由。

▲槍手的父親詹姆斯（左）及母親珍妮佛（右）也遭起訴。（圖／達志影像／美聯社）



檢察官麥克唐諾（Karen McDonald）解釋，11月26日，夫妻倆趁著「黑色星期五」購物節，帶著伊森前往商店購買手槍，預計送給兒子當作聖誕禮物，回家後將武器保存在臥室抽屜中，但沒有上鎖。槍擊案前一天，珍妮佛接獲校方通知，稱伊森用手機搜尋「彈藥」。她並未回應，卻傳訊息給兒子，「哈哈，我沒有生你的氣，但你必須學會不被抓到。」

案發當日上午，伊森在桌上塗鴉手槍、子彈及受害者，還寫著「到處都是血」、「這個想法無法停止，幫幫我」等字句。夫妻倆被通知到校討論此事時，完全沒有提及「聖誕禮物」，也沒有詢問或尋找手槍下落，甚至不願讓孩子暫時離校。少年因此得以回到教室，並於下午射殺4人。

牛津高中爆發槍擊案的消息傳開後，珍妮佛在下午1時22分傳訊給兒子，「伊森，不要這麼做。」15分鐘後，詹姆斯通報911，宣稱家中一把手槍不見了，而且可能是自己的兒子犯下校園槍擊案。

▲槍擊案爆發後，家長紛紛前來接回孩子。（圖／路透）



麥克唐諾表示，「我非常同情那些因為孩子而陷入困境及風險的父母，但這件事太過分了。擁有槍枝是一種權利，但伴隨這項權利的，就是巨大的責任。」她呼籲該州強化槍枝相關法律，「這些指控是為了對造成悲劇的人究責……槍枝擁有者是有責任的，無法承擔時，將面臨嚴重的刑事後果。」

密西根州警長辦公室3日表示，槍手父母被起訴幾小時後失蹤，執法人員正在盡最大努力尋人，也釋出夫妻倆的長相及汽車特徵。警長布查德（Michael Bouchard）說，「逃跑及無視律師的行為，肯定加重了指控的分量。」但是，辯護律師史密斯（Shannon Smith）卻說，詹姆斯及珍妮佛沒有逃跑，只是為了自己的安全離開當地，「他們將回到該地區自首並且接受傳喚，儘管最近出現許多媒體報導及評論，他們仍沒有逃離執法部門。」

▲15歲槍手伊森（Ethan Crumbley）被指控24項重罪。（圖／達志影像／美聯社）

一名執法官員透露，詹姆斯及珍妮佛3日在15英里外（約24公里）的城鎮羅徹斯特山（Rochester Hills）提領4千美元（約新台幣11萬元），但因手機關機，無法追蹤下落。如果他們被定罪，將面臨每項罪名最高15年的有期徒刑。

伊森被指控24項重罪，包括4項謀殺、7項蓄意謀殺及1項恐怖主義罪名。他目前不承認犯下任何一項罪行，將被當作成年人受審，若罪名成立，可能面臨終身監禁。

美國高二生到校「冷血射殺」4死7傷 將以成人身分受審

美密西根州高中爆槍擊！ 高二生用掉「超過一個彈匣」釀3死8傷

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google