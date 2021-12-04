南韓疫情狂燒增5352人確診！重症、死亡皆創新高　9人感染Omicron

▲南韓4日新增5352例確診，再度創下疫情以來新高。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從11月初實施「與病毒共存」（With Corona）後，疫情在1個月以內急劇升溫，單日新增確診數、重症與死亡患者數不斷連番刷出新高紀錄，近來更維持每日新增4、5千人，如此情勢逼得讓南韓政府昨（3）日宣布暫緩實施防疫鬆綁措施，限制首都圈聚會人數最多不可超過6人，並將「防疫護照」政策導入所有的大眾公共場所。

根據《韓聯社》，南韓今（4）日上午9時30分通報5352起新增病例，再度刷下疫情以來新紀錄，其中境內感染為5327例、境外移入為25例；重症患者飆增至752人，連日來創下疫情以來新高，且和實施「與病毒共存」之前相比高出2、3倍；另外還新增70例死亡，也是疫情以後的新高。目前南韓共累計46萬7907例確診、3809例死亡。

全國重症病床已使用80.6%。

同時，南韓境內的新冠肺炎變異株Omicron確診案例從6例新增至9例，多出來的3人為前來接機的30多歲烏茲別克籍男性的妻子、岳母、朋友。

▲仁川市彌鄒忽區某教會恐爆發Omicron病毒大型群聚感染。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增4219例，占全國新增感染人數比率為79.2%（首爾為2266例、京畿道為1671例、仁川為282例）；釜山新增201例；忠清南道新增131例；大田新增126例；江原道、慶尚南道各新增114例；大邱新增89例；慶尚北道新增87例；全羅北道新增65例；忠清北道新增56例；全羅南道新增51例；光州新增38例等。

在南韓，原本只有室內體育設施、娛樂場所等部份高風險染疫場所實施「防疫護照」制度，即入場時須出示接種冠疫苗證明、新冠肺炎陰性報告書，不過自從近來疫情急遽升溫，政府將該制度擴大實施至餐廳、咖啡廳、補習班、電影院、表演場所、讀書室、網咖、博物館在內等所有大眾場所。

▲南韓再度強化防疫措施，首都圈限制6人以上聚會。（圖／達志影像）

根據統計，經過病毒基因定序後，目前在南韓確認感染Omicron病毒的案例有9例，分別為首先從奈及利亞入境的40多歲牧師夫婦（定居仁川）A某、從奈及利亞入境的2名50多歲女性（定居京畿道）、牧師夫婦就讀國小的兒子、30多歲烏茲別克籍男性B某（驅車接機牧師夫婦導致染疫）、B某的妻子C某、B某的岳母D某、B某的朋友E某。

牧師夫婦A某曾於疫調時說謊，稱從仁川國際機場返家時是搭乘「防疫計程車」，事後被揭穿才坦承是搭乘前來接機的友人B某私家車，導致B某於11月29日確診新冠肺炎前，曾造訪住處附近的超市、餐廳、牙科診所。

且B某的妻子C某、B某的岳母D某曾於11月28日前往仁川市彌鄒忽區的某教會出席400人參加的大型宗教禮拜活動，該教會的俄羅斯分部傳出至少有10名信徒確診新冠肺炎，不排除是感染Omicron病毒。

專家研判，Omicron病毒恐怕早已滲透進社區內部，因為就連E某的朋友也傳出確診新冠肺炎。據悉，目前南韓政府正式管理的Omicron病毒感染、疑似感染案例共為13例。

根據南韓政府統計，截至4日0時為止，境內2劑疫苗完整接種覆蓋率為80.6%（4128萬4671人）。

▲▼魔王變種OMICRON入侵全球40個國家與地區。（圖／ETtoday製，點圖可放大）

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