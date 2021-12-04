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好市多正妹員工揭時薪800元工作內幕！　千萬人朝聖惹議

▲▼ 。（圖／翻攝自Tiktok、IG）

▲娜塔莉一番言論引起熱議。（圖／翻攝自Tiktok、IG）

記者崔子柔／綜合報導

美國好市多一名正妹員工娜塔莉（Natalie）近日表示，她的時薪為29.5美元（約810元台幣），而每天的工作內容就是在收據上畫笑臉，該影片短短4天就累積超過1500萬次觀看，引起多方網友爭論。

據了解，娜塔莉負責檢查每位客戶的收據，確保庫存和定價正確，如果沒有問題，便會在收據上做記號，但這樣的工作內容也讓網友質疑，為何能有時薪超過800元的待遇？

@natnatt21 And it’s union.. gotta love Costco #fyp #NBCAnnieLive #workbesties #costco #viral original sound - Koder

美國目前最低時薪為7.5美元（約210元台幣），有些地區則因考量到生活成本規定最低15美元（約420元台幣），娜塔莉的言論引起部分網友不滿，還有從事醫療相關工作的人PO影片攻擊，稱自己的薪水和娜塔莉差不多，「拯救生命的人和畫笑臉在紙上的人，領著一樣的薪水，合理嗎？」

不過也有網友指出，如果從事更複雜的工作內容，會得到比娜塔莉還高的薪水，大多數人則認為，大家不要去批判娜塔莉領著高時薪，應該去要求自己的雇主多付一點薪水。

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