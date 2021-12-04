企業財報和就業數據欠佳　美股收黑59點

▲美股今天收黑。（圖／路透）
文／中央社紐約3日綜合外電報導
美股今天收黑，那斯達克指數跌幅將近2%，主要因電子簽署科技商ocuSign財報令人失望，以及美國就業數據欠佳所致。
道瓊工業指數終場下跌59.71點，或0.17%，收在34580.08點。
標準普爾500指數下跌38.67點，或0.84%，收在4538.43點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌295.85點，或1.92%，收在15085.47點。
費城半導體指數下跌6.279點，或0.16%，收在3804.536點。
▲美股今天收黑。（圖／路透）
文／中央社紐約3日綜合外電報導
美股今天收黑，那斯達克指數跌幅將近2%，主要因電子簽署科技商ocuSign財報令人失望，以及美國就業數據欠佳所致。
道瓊工業指數終場下跌59.71點，或0.17%，收在34580.08點。
標準普爾500指數下跌38.67點，或0.84%，收在4538.43點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌295.85點，或1.92%，收在15085.47點。
費城半導體指數下跌6.279點，或0.16%，收在3804.536點。
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