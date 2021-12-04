　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

索羅門友台省長：總理蘇嘉瓦瑞若下台　政府可能「與台灣復交」

▲▼索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

中央社台北3日電

索羅門群島上月爆發要求總理蘇嘉瓦瑞下台的示威暴動，蘇嘉瓦瑞下週將面對不信任投票，馬萊塔省省長蘇達尼表示，屆時若他遭到罷免，索羅門群島可能與台灣恢復外交關係。

美聯社報導，馬萊塔省（Malaita）省長蘇達尼（Daniel Suidani）3日表示，他認為索羅門群島應該與台灣復交，因為雙方有相同的民主價值。

總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）2019年與台灣斷交並與中國建交的作法，激怒許多人，尤其是馬萊塔省的領導人。蘇達尼表示，當時蘇嘉瓦瑞沒有充分徵詢民意就做出這個改變。

索羅門群島經濟問題引發的緊張情勢失控，上週爆發暴力抗議和動亂。示威群眾在兩天動亂期間對國民議會大廈、警察局和商家縱火，警察無法控制狀況，首都荷尼阿拉（Honiara）部分地區遭到嚴重毀損。

蘇達尼呼籲全國進行對話，來解決造成眼前動亂的問題；並指出，引起暴亂的原因在經濟和土地權等內部長期問題，而非有外國勢力介入。

他說，貪污、失業和非正式住宅區（貧民窟）等問題日益嚴重，都是造成近日發生暴動的主要原因。他並指控中央政府，妨礙馬萊塔省經濟發展，同時表示，他支持6日進一步抗議，但鼓勵民眾透過「合法途徑」示威。

蘇達尼否認收受台灣的金援，但表示在疫情期間，馬萊塔省接獲了台灣提供的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防護裝具和醫療設備。

蘇達尼表示，如果6日的不信任投票結果不如馬萊塔省的期待，獨立可能會是一個選項。

他說：「馬萊塔省和其人民將必須深入思考，到底值不值得繼續留在索羅門群島。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►半夜想吃泡麵必備這台！

ET快訊
Keanna公開男友帳號！　一句「18禁玩笑」對方投降
快訊／台鐵驚傳斷軌　列車緊急降速
6歲兒被當沙包！狠繼父狂踹　後腦撞地7次不敢哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

索羅門友台省長：總理蘇嘉瓦瑞若下台　政府可能「與台灣復交」

他出奇招「帶假手」打疫苗　傻眼理由曝光　首長怒斥：荒唐

阿富汗塔利班政府頒布「女性權利法令」：禁止逼迫婦女結婚

俄國「鯨魚監獄」現況曝光！百頭鯨魚曾遭尖刺囚刑　掀國際撻伐

美國財政部公布　台灣符合3個標準卻未列入「匯率操縱國」

Omicron擴散多國　世界衛生組織：至今無死亡通報

特斯拉「千元哨子」上架3天已經缺貨　酸爆蘋果拋光布

正妹住飯店被男友家暴亡　母淚訴「遺體血肉模糊」恐是活活打死

6歲男童誤闖「狗籠」...遭6猛犬撕胸裂頸慘死　爺自責：只離開10分鐘

台灣外交重大突破「斯洛伐克經濟次長」5日抵台　迄今最高層級

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

小甜甜瘦8KG！「現在體重」數字被套出XD　拼第二胎？她樂：公司要我不要太快

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

媽外出購物...5歲男童跑到鄰居家　遭「比特犬緊咬腹部」送醫搶救亡

機車集體闖紅燈險遭直行車撞飛　駕駛左右甩躲開車陣煞停路中！

新北女穿越馬路遭水泥預拌車撞　當場失去呼吸心跳「送醫不治」

索羅門友台省長：總理蘇嘉瓦瑞若下台　政府可能「與台灣復交」

他出奇招「帶假手」打疫苗　傻眼理由曝光　首長怒斥：荒唐

阿富汗塔利班政府頒布「女性權利法令」：禁止逼迫婦女結婚

俄國「鯨魚監獄」現況曝光！百頭鯨魚曾遭尖刺囚刑　掀國際撻伐

美國財政部公布　台灣符合3個標準卻未列入「匯率操縱國」

Omicron擴散多國　世界衛生組織：至今無死亡通報

特斯拉「千元哨子」上架3天已經缺貨　酸爆蘋果拋光布

正妹住飯店被男友家暴亡　母淚訴「遺體血肉模糊」恐是活活打死

6歲男童誤闖「狗籠」...遭6猛犬撕胸裂頸慘死　爺自責：只離開10分鐘

台灣外交重大突破「斯洛伐克經濟次長」5日抵台　迄今最高層級

林秉樞燒出「國安問題」　李艷秋揭3點：要忍耐網軍到何時？

嘉義男大生打疫苗「半月後猝死」！檢解剖驚見1疑點　恐為致命關鍵

索羅門友台省長：總理蘇嘉瓦瑞若下台　政府可能「與台灣復交」

震撼彈！洪總傳出請辭　悍將人事大地震

他出奇招「帶假手」打疫苗　傻眼理由曝光　首長怒斥：荒唐

阿富汗塔利班政府頒布「女性權利法令」：禁止逼迫婦女結婚

俄國「鯨魚監獄」現況曝光！百頭鯨魚曾遭尖刺囚刑　掀國際撻伐

購「俄製飛彈」恐遭美制裁　印度：自主決定武器採購

林秉樞背後「神秘女助理」曝光！高姿態嗆：總統會來，不麻煩你了

14天教召開放查詢！1.5萬人受徵召「北中南都有」網哭：樓下幫點

柯基遇吹水機立刻凶狠露牙開戰　1秒狂咬5下！網笑：哥基拉上身

國際熱門新聞

特斯拉千元哨子上架3天缺貨　酸爆蘋果拋光布

男童誤闖「6猛犬狗籠」...遭撕胸裂頸慘死

正妹住飯店被男友家暴「遺體血肉模糊」

北韓餐廳女店員「肉體接客」救業績！被逼脫罩服務

世衛：Omicron尚未通報死亡病例

掰了50萬貨櫃運量商機？中歐泛亞鐵路不停立陶宛

美國財政部：台灣符合3標準卻未列入匯率操縱國

俄「鯨魚監獄」現況曝光　百頭曾遭囚

愛子公主成年禮戴姑姑二手皇冠！原來還有兩種說法

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

男帶假手打疫苗　只為了它

塔利班政府頒布女性權利法令：禁止逼迫婦女結婚

男友跟媽同床睡！她崩潰：好像3P

索羅門友台省長：現總理若下台可能與台灣復交

更多熱門

相關新聞

女被男友咬掉嘴唇　露出一大排牙齒

女被男友咬掉嘴唇　露出一大排牙齒

澳洲一名男子和女友吵架後，一怒之下竟然咬掉對方嘴唇，導致受害者失去約3至5公分嘴唇，露出一大排牙齒，有可能因此終身毀容，恐怖惡行讓他因傷害罪被判入獄14個月。

奧地利國會通過　全國封鎖延長10天

奧地利國會通過　全國封鎖延長10天

網紅醫開刀一半跑去拍片下場慘了

網紅醫開刀一半跑去拍片下場慘了

開心野餐回家　車上有巨蟒崩潰

開心野餐回家　車上有巨蟒崩潰

Omicron確診增5例　澳暫停下月邊境開放計畫

Omicron確診增5例　澳暫停下月邊境開放計畫

關鍵字：

索羅門群島紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

2022年整體運勢最好的3大星座

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

LINE超占空間　內行抖1招瘦身成功

3歲男童慘遭比特犬撕咬「傷勢曝光」！胸腔到肚臍全扯開

即／台鐵頭城=龜山傳斷軌　列車降速60公里

10°C警報急凍發白！下周雨彈灌紅爆

麻吉弟弟震撼宣布：要跟大家說byebye

狗住阿公家1個月　全身飄溫泉味

LINE瘋傳「高嘉瑜不雅片」真相曝

陳彥婷「餵狗畫面」遭私訊狂罵無知！

3歲男童跑鄰居家遭「比特犬緊咬腹部」！送醫搶救亡

8子女讀博士！教授晚年被丟安養院

比特犬咬死童！他問「算誰錯」網掀論

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

洪總傳出請辭　悍將人事大地震

更多

最夯影音

更多
警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼
劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

小甜甜瘦8KG！「現在體重」數字被套出XD　拼第二胎？她樂：公司要我不要太快

小甜甜瘦8KG！「現在體重」數字被套出XD　拼第二胎？她樂：公司要我不要太快

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面