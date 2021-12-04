　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄國「鯨魚監獄」現況曝光！百頭鯨魚曾遭尖刺囚刑　掀國際撻伐

▲▼俄國「鯨魚監獄」現況曝光！百頭鯨魚曾遭尖刺囚刑　掀國際撻伐。（圖／CFP）

▲俄國「鯨魚監獄」曾關押上百頭鯨魚，遭致國際撻伐。（圖／CFP）

文／中央社

位於俄羅斯遠東地區斯雷德尼亞灣（Srednyaya Bay）、惡名昭彰的「鯨魚監獄」，在狹小擁擠的空間中關有數十頭鯨魚，招致國際撻伐，如今已被完全拆除。

2018年有將近100頭鯨魚被關在這個隱密的設施，2019年動物保護團體和環保團體發起示威，表達強烈抗議後，這群鯨魚已被放生。先前鯨魚被捕的原因，是要送往水族館表演娛人。

俄國遠東地區的檢察署昨天表示，鯨魚監獄已完全拆除。

檢察署發表聲明說：「為了防止非法豢養海生動物，已拆除浮動結構物。」鯨魚監獄的結構部分送到了一家造船廠，「目前狀況已不可能用來圈養鯨魚」。

▲▼霍利特解救鯨魚後，不幸被鯨魚撞擊喪命。聯邦漁業部門表示，「任何救援行動都涉及嚴重的風險。」（圖／路透社）

▲近百頭虎鯨、白鯨順利被放回大海。（圖／路透社）

環保團體對這個作法表示樂見。率領反對鯨魚監獄運動的非政府組織庫頁島觀察（Sakhalin Watch）負責人利辛（Dmitry Lisitsyn）說：「早就該這麼做了。」

利辛表示，這個設施是俄國唯一已知的鯨魚監獄，但俄國還有其他地方將大型海生動物關在惡劣環境中，再送到海洋館表演。許多被關在斯雷德尼亞灣的鯨魚，就是被送到中國的水族館。

「鯨魚煉獄」現蹤俄海！尖刺囚刑...101隻鯨忍淚：救我們　慘遭賣陸作表演

讓牠自由　俄宣布9月1日前放歸「鯨魚監獄」裡所有鯨魚

►半夜想吃泡麵必備這台！

ET快訊
Keanna公開男友帳號！　一句「18禁玩笑」對方投降
快訊／台鐵驚傳斷軌　列車緊急降速
6歲兒被當沙包！狠繼父狂踹　後腦撞地7次不敢哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他出奇招「帶假手」打疫苗　傻眼理由曝光　首長怒斥：荒唐

阿富汗塔利班政府頒布「女性權利法令」：禁止逼迫婦女結婚

俄國「鯨魚監獄」現況曝光！百頭鯨魚曾遭尖刺囚刑　掀國際撻伐

美國財政部公布　台灣符合3個標準卻未列入「匯率操縱國」

Omicron擴散多國　世界衛生組織：至今無死亡通報

特斯拉「千元哨子」上架3天已經缺貨　酸爆蘋果拋光布

正妹住飯店被男友家暴亡　母淚訴「遺體血肉模糊」恐是活活打死

6歲男童誤闖「狗籠」...遭6猛犬撕胸裂頸慘死　爺自責：只離開10分鐘

台灣外交重大突破「斯洛伐克經濟次長」5日抵台　迄今最高層級

贓車跳出詭異「忍者」！狂揮武士刀砍傷2女警　他被連開3槍倒地

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

小甜甜瘦8KG！「現在體重」數字被套出XD　拼第二胎？她樂：公司要我不要太快

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

媽外出購物...5歲男童跑到鄰居家　遭「比特犬緊咬腹部」送醫搶救亡

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

機車集體闖紅燈險遭直行車撞飛　駕駛左右甩躲開車陣煞停路中！

新北女穿越馬路遭水泥預拌車撞　當場失去呼吸心跳「送醫不治」

他出奇招「帶假手」打疫苗　傻眼理由曝光　首長怒斥：荒唐

阿富汗塔利班政府頒布「女性權利法令」：禁止逼迫婦女結婚

俄國「鯨魚監獄」現況曝光！百頭鯨魚曾遭尖刺囚刑　掀國際撻伐

美國財政部公布　台灣符合3個標準卻未列入「匯率操縱國」

Omicron擴散多國　世界衛生組織：至今無死亡通報

特斯拉「千元哨子」上架3天已經缺貨　酸爆蘋果拋光布

正妹住飯店被男友家暴亡　母淚訴「遺體血肉模糊」恐是活活打死

6歲男童誤闖「狗籠」...遭6猛犬撕胸裂頸慘死　爺自責：只離開10分鐘

台灣外交重大突破「斯洛伐克經濟次長」5日抵台　迄今最高層級

贓車跳出詭異「忍者」！狂揮武士刀砍傷2女警　他被連開3槍倒地

他出奇招「帶假手」打疫苗　傻眼理由曝光　首長怒斥：荒唐

阿富汗塔利班政府頒布「女性權利法令」：禁止逼迫婦女結婚

俄國「鯨魚監獄」現況曝光！百頭鯨魚曾遭尖刺囚刑　掀國際撻伐

購「俄製飛彈」恐遭美制裁　印度：自主決定武器採購

林秉樞背後「神秘女助理」曝光！高姿態嗆：總統會來，不麻煩你了

14天教召開放查詢！1.5萬人受徵召「北中南都有」網哭：樓下幫點

美國財政部公布　台灣符合3個標準卻未列入「匯率操縱國」

看似健康其實容易發胖的4種食物！第3吃了血糖飆升還容易餓

情感勒索絕對要遠離！網揭「3種朋友」別深交，有害身心

每日健走小於3000步　國壽：1年後握力衰退機率高達61%

餐桌吐司消失！媽翻監視器抓兇　見「貓魂小偷狗」跳桌整袋叼走

國際熱門新聞

特斯拉千元哨子上架3天缺貨　酸爆蘋果拋光布

正妹住飯店被男友家暴「遺體血肉模糊」

世衛：Omicron尚未通報死亡病例

北韓餐廳女店員「肉體接客」救業績！被逼脫罩服務

掰了50萬貨櫃運量商機？中歐泛亞鐵路不停立陶宛

美國財政部：台灣符合3標準卻未列入匯率操縱國

男童誤闖「6猛犬狗籠」...遭撕胸裂頸慘死

愛子公主成年禮戴姑姑二手皇冠！原來還有兩種說法

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

俄國「鯨魚監獄」現況曝光　百頭鯨魚曾遭囚

男友跟媽同床睡！她崩潰：好像3P

她疑遭北韓特務綁架憑空消失！40年後離奇被尋獲

Omicron真面目曝光　超密集「32處棘蛋白突變」

金正恩越瘦人越狠！一家4口脫北　遭蓋布袋處極刑

更多熱門

相關新聞

日本「津輕海峽」遭中俄10艘軍艦穿越！

日本「津輕海峽」遭中俄10艘軍艦穿越！

日本防衛省表示，昨天中國海軍與俄羅斯海軍共10艘艦艇同時穿越津輕海峽。這是日本首度發現中俄軍艦同時穿越津輕海峽。

「海上聯合-2021」中俄進行軍演

「海上聯合-2021」中俄進行軍演

2030年美國潛艦與中俄等國的較量

2030年美國潛艦與中俄等國的較量

拜登剛上任就槓上中俄　《紐時》解析大國競爭新局

拜登剛上任就槓上中俄　《紐時》解析大國競爭新局

付出代價？　俄緊召回駐美大使

付出代價？　俄緊召回駐美大使

關鍵字：

鯨魚監獄俄國

讀者迴響

熱門新聞

2022年整體運勢最好的3大星座

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

LINE超占空間　內行抖1招瘦身成功

即／台鐵頭城=龜山傳斷軌　列車降速60公里

3歲男童慘遭比特犬撕咬「傷勢曝光」！胸腔到肚臍全扯開

10°C警報急凍發白！下周雨彈灌紅爆

麻吉弟弟震撼宣布：要跟大家說byebye

LINE瘋傳「高嘉瑜不雅片」真相曝

狗住阿公家1個月　全身飄溫泉味

8子女讀博士！教授晚年被丟安養院

陳彥婷「餵狗畫面」遭私訊狂罵無知！

3歲男童跑鄰居家遭「比特犬緊咬腹部」！送醫搶救亡

比特犬咬死童！他問「算誰錯」網掀論

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

米可白遺囑交代媽要器捐　被大罵神經病

更多

最夯影音

更多
警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼
小甜甜瘦8KG！「現在體重」數字被套出XD　拼第二胎？她樂：公司要我不要太快

小甜甜瘦8KG！「現在體重」數字被套出XD　拼第二胎？她樂：公司要我不要太快

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面