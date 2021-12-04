俄國「鯨魚監獄」現況曝光！百頭鯨魚曾遭尖刺囚刑　掀國際撻伐

▲俄國「鯨魚監獄」曾關押上百頭鯨魚，遭致國際撻伐。（圖／CFP）

文／中央社



位於俄羅斯遠東地區斯雷德尼亞灣（Srednyaya Bay）、惡名昭彰的「鯨魚監獄」，在狹小擁擠的空間中關有數十頭鯨魚，招致國際撻伐，如今已被完全拆除。

2018年有將近100頭鯨魚被關在這個隱密的設施，2019年動物保護團體和環保團體發起示威，表達強烈抗議後，這群鯨魚已被放生。先前鯨魚被捕的原因，是要送往水族館表演娛人。

俄國遠東地區的檢察署昨天表示，鯨魚監獄已完全拆除。

檢察署發表聲明說：「為了防止非法豢養海生動物，已拆除浮動結構物。」鯨魚監獄的結構部分送到了一家造船廠，「目前狀況已不可能用來圈養鯨魚」。

▲近百頭虎鯨、白鯨順利被放回大海。（圖／路透社）

環保團體對這個作法表示樂見。率領反對鯨魚監獄運動的非政府組織庫頁島觀察（Sakhalin Watch）負責人利辛（Dmitry Lisitsyn）說：「早就該這麼做了。」

利辛表示，這個設施是俄國唯一已知的鯨魚監獄，但俄國還有其他地方將大型海生動物關在惡劣環境中，再送到海洋館表演。許多被關在斯雷德尼亞灣的鯨魚，就是被送到中國的水族館。

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