北韓考慮重啟邊境鐵路貿易？傳興建10棟倉庫　鋪鐵軌連接卸貨月台

▲日媒在遼寧丹東發現，疑似有貨物列車準備開往北韓平壤。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）為因應全球新冠肺炎疫情，從去年1月底便全面關閉朝中兩國的邊境，雙方之間的貿易也一度面臨停滯，導致首都平壤民生物資品短缺。近來，南韓統一部官員指出，北韓與中國的鐵路貿易似乎有重啟跡象；而美國智庫衛星相片更顯示，北韓正在義州飛行場跑道周邊興建10棟大型倉庫、鐵路。

根據美國史汀生中心所經營的華府智庫《北緯38度》（38 North），從今年8至11月拍攝的北韓義州飛行場一帶的商用衛星相片，可以得知近來北韓在該地動作頻頻，除了興建10棟大型倉庫與其他附屬建築物，更在倉庫周邊蓋起柵欄、防撞柱，同時在義州飛行場跑道附近鋪上鐵軌，用以連接從中國遼寧省丹東至北韓新義州的鐵路。

同時，北韓還在新鋪設鐵軌旁興建5處月台，疑似是供貨物列車裝卸貨物。另外，從11月16日起，在鐵道月台與倉庫附近，還可以發現數輛貨車與各種建材。

不過，《北緯38度》也坦承，光憑幾張衛星相片上，實在無法輕易斷定義州飛行場內的設施是否正在啟用，「且與飛行場不同的是，朝中兩國貨車所往返的新義州海關附近，還是如往常一樣，並沒有出現特別引人注目的舉動。因此，是否光靠鐵路就能重啟北韓與中國之間的貿易，恐怕還是一大問號。」

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