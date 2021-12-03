陽光太刺眼！公車司機失神暴衝斑馬線　他帶愛犬散步一起被撞死

記者王佩翊／編譯

日本東京都一名56歲的男子3日上午帶著愛犬在外散步，然而在過斑馬線時，卻遭到一輛突然暴衝而來的公車輾過，當場被捲入車底。該名男子被送往醫院急救後仍不治身亡，而愛犬也同樣因傷勢過重死亡。肇事的公車司機被逮後卻稱，事發當時陽光太刺眼，一時沒有看清楚，才會撞上斑馬線上的人。

根據《日本電視台》報導，56歲的死者宮原隆彥3日上午8時半左右，帶著愛犬行經一個十字路口，然而卻在過斑馬線時被一輛右轉的公車撞上。由於撞擊力道過大，死者與狗狗瞬間就被捲進車底。警消接獲通報後隨即趕往現場，並將男子送醫急救，然而最後仍因傷勢過重不治身亡，而他的愛犬也被撞死。

警方表示，肇事的公車司機是56歲的藤澤道郎，而他當場被依過失駕駛傷害嫌疑逮捕。由於被害人送院後不治身亡，因此全案也轉為過失駕駛致死方向調查。

嫌犯被逮後聲稱，事發當時因為陽光太過刺眼，才會看不太清楚，並不小心撞上走在斑馬線上的死者。警方將會持續深入調查肇事原因，以釐清詳細事發經過。

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