陽光太刺眼！公車司機失神暴衝斑馬線　他帶愛犬散步一起被撞死

【バスにひかれ男性下敷きに 東京・瑞穂町】https://t.co/aNdfSD39bp— 日テレNEWS (@news24ntv) December 3, 2021
3日朝、東京・瑞穂町の交差点で50代とみられる男性が路線バスにひかれ下敷きになる事故がありました。男性は、意識不明の重体だということです。 pic.twitter.com/3nm8K0hNYe
記者王佩翊／編譯
日本東京都一名56歲的男子3日上午帶著愛犬在外散步，然而在過斑馬線時，卻遭到一輛突然暴衝而來的公車輾過，當場被捲入車底。該名男子被送往醫院急救後仍不治身亡，而愛犬也同樣因傷勢過重死亡。肇事的公車司機被逮後卻稱，事發當時陽光太刺眼，一時沒有看清楚，才會撞上斑馬線上的人。
根據《日本電視台》報導，56歲的死者宮原隆彥3日上午8時半左右，帶著愛犬行經一個十字路口，然而卻在過斑馬線時被一輛右轉的公車撞上。由於撞擊力道過大，死者與狗狗瞬間就被捲進車底。警消接獲通報後隨即趕往現場，並將男子送醫急救，然而最後仍因傷勢過重不治身亡，而他的愛犬也被撞死。
警方表示，肇事的公車司機是56歲的藤澤道郎，而他當場被依過失駕駛傷害嫌疑逮捕。由於被害人送院後不治身亡，因此全案也轉為過失駕駛致死方向調查。
嫌犯被逮後聲稱，事發當時因為陽光太過刺眼，才會看不太清楚，並不小心撞上走在斑馬線上的死者。警方將會持續深入調查肇事原因，以釐清詳細事發經過。
路線バスにはねられ下敷きに 犬の散歩中男性死亡 東京・瑞穂町 https://t.co/OO3aRwAU5U #tbs #tbs_news #japan #news— TBS NEWS (@tbs_news) December 3, 2021
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