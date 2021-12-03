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WHO警告：亞太地區要對「Omicron病毒蔓延」做好準備

▲▼印尼,新冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼2.7億人口中，僅有35％的人完整接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）3日警告，亞太地區國家應盡速提高醫療能力、全面接種疫苗，為Omicron病毒在全球擴散後可能帶來的病例激增做好準備，人們不能只依靠邊境管制，更要努力說服高風險族群完成疫苗接種。

根據《路透社》報導，Omicron病毒在這個星期開始於亞太地區擴散，包含印度、日本、馬來西亞、新加坡和南韓都已經出現確診病例，許多國家都開始收緊旅行限制，但WHO西太平洋區域主任葛西健（Takeshi Kasai）表示，邊境管制只能拖延一點時間，「人們不能只依靠邊境管制，最重要的是為這些具有潛在高傳染性的變種病毒做好準備。」

葛西健說，到目前為止的資訊表明，現階段不必改變原有的防疫作法，「世界各國必須汲取應對Delta病毒的經驗，努力說服高風險族群完成疫苗接種，並實施戴口罩、保持社交距離等防疫措施。」

目前亞太地區各國的疫苗接種率各不相同，但存在著令人擔憂的差距，例如印尼是全球第四大人口國，曾經是亞洲的新冠肺炎疫情中心，而其2.7億人口中，僅有35％的人完整接種疫苗。

▲▼魔王變種OMICRON入侵全球38地。（圖／林宜潔製）

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