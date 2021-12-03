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男友跟媽同床睡！18歲嫩妹嫌怪反被嗆　崩潰：好像在搞3P

▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲外國一名18歲女網友發現，男友竟與媽媽同床共枕。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合報導

外國一名18歲女網友發現，男友晚上竟與親生母親同床共枕，非常震驚且感覺不舒服，未料試圖溝通此事時，反而遭對方爆氣嗆聲「這很正常」。她在網路論壇Reddit發文求助，「我不知道該怎麼做，但感覺自己好像跟他以及他的媽媽在搞3P。」

女網友決定好好溝通此事，19歲男友的反應卻異常激烈，「他對我生氣，還說在他家的『文化』裡，母子關係親密是很正常的。但我反問，他媽媽40多歲了，是否還與自己的父親一起睡，他卻說『當然不會。』」

女網友指出，母子倆極度互相依賴，尤其男友媽媽更是嚴重，不論發生什麼事，都會無條件站在兒子那一邊、抗爭到底，甚至介入小倆口的感情，「他們之間根本沒有界線。她也會介入我們的爭吵，每天打電話給兒子好幾次。」

▲▼離婚,分手,外遇。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女網友也決定分手，但內心非常不捨。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

儘管女方也決定分手，內心卻仍深信兩人是「靈魂伴侶」，因此非常不捨。網友們紛紛留言相勸，「妳才18歲，世上還有很多很棒的人」、「這一定很痛苦，但我不認為，這段感情值得投入更多時間經營。」

另一些人更不留情面，希望趕快「點醒」原po，「妳天真到相信能夠改變他的想法，或者以為事情會自動好轉嗎？」、「這根本不是妳能解決的問題，他非常需要與媽媽保持距離。」也有網友建議，「快逃啊！」

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