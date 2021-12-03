6歲男童誤闖「狗籠」...遭6猛犬撕胸裂頸慘死　爺自責：只離開10分鐘

▲男童鄧菲生前的笑容。（圖／翻攝自Pat Dunphy臉書）

圖文／CTWANT

美國新墨西哥州日前發生一起駭人意外，一名6歲男童到爺爺家時疑似因誤闖飼養6條猛犬的狗籠，隨即遭犬隻猛烈攻擊，造成男童胸、頸出現嚴重撕裂傷，最後不幸身亡。最教爺爺難過與懊悔的是，當時他離開孫子不過10分鐘時間，未料竟會發生如此憾事。

綜合外媒報導，6歲男童鄧菲（Avery Dunphy）於上月22日前往拉斯克魯塞斯市（Las Cruces）的爺爺家玩耍，鄧菲疑似趁原本一起在屋外遊戲的爺爺離開時闖入狗籠，並在短短10分鐘內遭到籠內6條猛犬的圍攻，導致鄧菲的胸部、頸椎出現嚴重撕裂傷，鄧菲爺爺見狀後雖立即求救，警方更派出醫療直升機火送空運至德州埃爾帕索（El Paso）的某間醫院救治，可惜鄧菲最終仍傷重不治身亡。

據了解，鄧菲的爺爺在報案時焦急地表示：「狗和他（鄧菲）在一起，我猜可能是其中一條狗攻擊了他。」雖然不清楚是哪條狗或有幾隻狗發動攻擊，但籠內所有犬隻均被安樂死。目前警方仍在調查鄧菲為何會在狗籠中，至於詳細死因仍有待驗屍報告結果出爐。

鄧菲的父親透露，兒子生前的夢想是要成為一名消防員，但隨著鄧菲的離世，這個夢想不僅永遠無法實現，在上週為他舉辦的喪禮時更心碎表示：「悲劇總是發生在一瞬間，請珍惜與家人相處的每一刻，現在我的心已經不完整。」

孩童因誤闖狗籠或犬隻領地受傷、甚至死亡的事故時有所聞，今年4月，中國大陸重慶一名8歲男童疑似只因路過，就慘遭鄰居飼養的3隻大型犬攻擊，最後同樣不治身亡，而涉嫌的犬隻也都被安樂死。

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