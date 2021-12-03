正妹住飯店被男友家暴亡　母淚訴「遺體血肉模糊」恐是活活打死

▲26歲女子海外旅遊時疑遭到31歲男友家暴，陳屍當地飯店。（圖／翻攝自IG／sativatransue、t_mf_allen）

記者張寧倢／編譯

墨西哥東南部城市坎昆（Cancun）是位於加勒比海沿岸的世界知名度假勝地，然而，美國華盛頓州的26歲女子特蘭蘇（Sativa Transue）趁感恩節假期和31歲男友到坎昆旅遊，卻陳屍豪華飯店房間。死者母親表示，當局發現遺體時，她的女兒看起來像是被打到「血肉模糊」。男友目前已遭拘留並面臨謀殺指控。

▲母親表示，女兒死亡時遺體已被打得血肉模糊。（圖／翻攝自IG／sativatransue，下同）

根據《紐約郵報》報導，美國11月末迎來感恩節假期，死者姐姐麥凱菈（Mykayla Bolieu）說，原本特蘭蘇想回到華盛頓的家鄉斯波坎（Spokane）與家人團聚，但男友艾倫（Taylor Allen）卻想去墨西哥度假，「她的男友控制慾很強，他跟她說，『我不想回家，我們去墨西哥吧』。」特蘭蘇11月26日還傳訊息給姐姐說墨西哥的陽光很棒，沒想到，這竟成了她最後一封訊息。

▲特蘭蘇曾與姐姐麥凱菈（右圖之右）表示，想要回家過感恩節，最終卻是踏上了墨西哥死亡之旅。

報導指出，特蘭蘇11月27日被發現陳屍於坎昆一家豪華飯店4樓客房，據悉，她與交往3年的男友前一晚曾有過爭吵。金塔納羅奧州司法部長辦公室聲明，已經拘留一名外籍男子，嫌犯可能涉及殺害一名女性。麥凱菈說，妹妹的友人曾傳訊息表示，得知她和男友發生爭執後受傷，須到醫院縫針，但此後所有人都聯絡不上她，家人們聞訊後驚慌不已，而27日上午9時母親就接到美國駐墨領事館的通知稱，特蘭蘇被判定他殺身亡。

▲疑似施暴的男友艾倫目前已經被墨西哥警方逮捕拘留。

死者母親潔米（Jayme Bolieu）受訪指出，當局發現遺體時，女兒看起來就像是被打得血肉模糊一樣，姑姑作為家屬代表去了墨西哥後，看到了現場照片，「她說（特蘭蘇）看起來似乎是被活活打死的。」潔米說，女兒的男友艾倫對她施以情緒上的嚴重虐待，「他會看她的手機，我們也無法發訊息給她，因為女兒通訊軟體會連接電腦，他也會去查看。」

麥凱菈表示，特蘭蘇曾向她吐露艾倫會喝很多酒，但妹妹認為這只是因為兩人個性迥然不同，男友性格就像是一頭「猛獸」（Beast），家人們現在迫切希望把妹妹的遺體運回美國，以進行第2次屍檢，希望能藉此為她伸張正義。

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