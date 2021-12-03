Omicron強襲！南非單日確診暴增1.1萬　醫曝：再感染率極高

▲南非的完整接種率為24％，遠高於整個非洲大陸的平均接種率7％。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

南非2日新增1.15萬例確診，比前一天多出近3000例，衛生部門也證實，新型變種病毒Omicron已經成為該國主要病毒株。當地醫學專家表示，南非在11月中旬的日均感染人數僅200至300人，且再感染率因為Omicron出現而有增加趨勢。

根據BBC報導，南非2日新增1.15萬例確診，比前一天的8500例增加近3500例，當地醫學專家表示，南非在11月中旬的日均感染人數僅200至300人，南非國家傳染病研究所（NICD）微生物學家馮戈特伯格（Anne von Gottberg）表示，南非的新冠肺炎再感染率因為Omicron出現而有增加趨勢，「以前感染過能夠用來防止Delta病毒，但現在有了Omicron，情況變得不太一樣。」

南非國家傳染病研究所在聲明中表示，從南非去年3月到今年11月27日的常態性監控數據分析可以看出，「Omicron的再感染風險曲線，遠比第2波、第3波疫情的Beta和Delta變異株要高。」另外，增加的是再感染者，而非新感染者，說明Omicron已可以突破患者前次感染後獲得的自然免疫力。

當地衛生部門證實，Omicron病毒已經成為南非主要病毒株。南非傳染病專家卡林（Salim Abdool Karim）表示，南非的疫情全貌要等「人們病到需要去醫院」才會更加清晰，大約還需要三到四周的時間，「我們從現實世界看到的反饋是，真的沒甚麼危險信號。」就連BBC駐約翰尼斯堡記者也說，當地餐廳和市集還是人滿為患。

南非目前正處於第四波感染的初期，預計新感染率會再持續增加，根據NICD數據，南非的住院病患大部分都沒有接種過新冠疫苗，但該國沒有疫苗短缺的狀況；到目前為止，南非的完整接種率為24％，遠高於整個非洲大陸的平均接種率7％，但遠低於歐洲的54％。

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