美韓不同調！青瓦台「積極支持」中國辦北京冬奧　為拼習近平訪韓

▲中共外事辦主任楊潔篪、南韓青瓦台國安室長徐薰於2日在天津展開會談。（圖／翻攝自中國外交部）

記者羅翊宬／編譯

南韓青瓦台國家安保室長徐薰昨（2）日下午5時（韓國時間下午6時）在中國天津市某飯店與中共中央政治局委員、外事辦主任楊潔篪舉行會談，雙方就韓半島（朝鮮半島）問題、簽署《韓戰終戰協議》、中國國家主席習近平訪韓、南韓總統文在寅明年2月訪中等事宜展開討論。徐薰向楊潔篪承諾，韓方會積極協助中方成功於明年初舉辦北京冬奧。

根據《韓聯社》、《中國網》，徐薰在會談上向楊潔篪表示，為了建構韓半島永久和平，韓國將會持續推動與中方在地區社會的努力，守護國際多邊關係，「（韓方）期盼能與中方進行更密切的高層間的往來，並且持續全面深化在貿易、文化、防疫等領域上的合作。」

同時，徐薰向楊潔篪親口承諾，南韓將積極支持中國成功舉辦北京冬季奧運。《韓聯社》分析，先前美國拜登政府曾公開表示，研擬與盟友就人權議題上針對北京冬奧發起「外交杯葛」，其中包括英國、日本等盟友皆對此表態；不過隨著南韓政府高層表態支持中方申辦北京冬奧，似乎展現出與美國不同調的態度。

南韓文在寅政府期盼「北京冬奧」能成為改善南北韓關係、重啟南北韓對話的契機，並成為推動南韓、北韓（朝鮮）、美國、中國4方簽署韓戰《終戰協議》的平台。為此，徐薰表態南韓將積極支持中國舉辦北京冬奧，似乎代表著文在寅計畫明年2月訪問北京、出席參加北京冬奧的可能性。

另外，針對南韓國內因北京當局全面限制尿素原料出口而爆發的「尿素之亂」中，中國以最快的速度全面協助南韓，徐薰向楊潔篪表示對中國政府的感謝。

▲中共外事辦主任楊潔篪與南韓青瓦台國安室長徐薰，去年8月底在釜山進行會談。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

明年是中韓建交30周年，楊潔篪則向徐薰表示，中韓兩國身為多邊主義與自由貿易系統的強力支持者，應活用雙方相互之間的優點，持續展開合作，保障全球供應鏈能更加安穩。

《韓聯社》分析，楊潔篪此番談話，似乎暗示中韓兩國應強化在半導體等相關產業供應鏈的合作，同時遏阻南韓加入以美國為首、在供應鏈上對中國的防堵政策。

楊潔篪在談話稱徐薰為「老朋友」，就韓半島問題表示，「中方一貫支持半島南北雙方改善關係，主張應按照『雙軌並進』（指同時推進韓半島無核化、韓半島和平進程體制）思路，以及分階段、同步走原則，透過對話解決半島問題，願同與各有關方在維護半島和平穩定、實現半島長治久安上，扮演建設性角色。」

據悉，南韓駐中國大使張夏成（장하성）與楊潔篪於11月25日會晤時，中國就透過數個管道明確表示，中國身為韓戰停戰協定的簽署國之一，應做為未來《終戰宣言》的當事者。

《韓聯社》指出，文在寅就任南韓總統後，曾於2017、2019年先後造訪中國，不過習近平在文在寅就任後卻未曾到訪南韓、做為文在寅訪中的「答訪」；對此，楊潔篪承諾，一旦新冠疫情穩定下來、並滿足若干條件，一定會推動習近平訪韓。

南韓政府某名知悉中韓會談細節的高層人士則於今（3）日透露，目前雖因新冠疫情等狀況，導致習近平難以離開北京，不過韓中兩國已協議維持兩國領導人之間的溝通，「無論何時，一旦情勢所需，不管是領導人之間的熱線（通話）、亦或其他管道的對話，非面對面的方式溝通都是可行的。」

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