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日本「肌肉男圖庫」免費用！　素材太奇葩超尷尬：要用在哪

▲▼ 。（圖／取自免費圖庫マッスルプラス）

▲大多照片讓人無法理解。（圖／取自免費圖庫マッスルプラス）

記者崔子柔／綜合報導

日本微笑學院公司「株式会社スマイルアカデミー」是連鎖的健身房，最近推出「肌肉男圖庫」供人免費使用，但照片的內容實在太意義不明，想用也不知道要用在哪，卻在網友間引起熱議，評價為「沒用但很有趣」的圖庫。

微笑學院位在福岡市，在當地有8間健身房，近日還推出一個免費的圖庫，每張照片中都有肌肉男做為男主角，還有辦公室、情人節、學校、咖啡廳等多種不同主題。

▲▼ 。（圖／取自免費圖庫マッスルプラス）

▲▼奇葩照片引起話題。（圖／取自免費圖庫マッスルプラス）

▲▼ 。（圖／取自免費圖庫マッスルプラス）

不過照片中猛男們的姿勢或想表達的意義實在太難理解，雖然有能免費使用的圖片很好康，卻不知道這些圖片能用在什麼時候，掀起網友一陣討論。

微笑學院近日還將10000張肌肉男照片，拼貼做成3組「馬賽克海報」進行拍賣。

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