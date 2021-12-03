美歐外交高層對話　強烈關切北京在台海行徑

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

美歐外交高層今天召開中國對話，雙方會後發布聯合新聞稿，強烈關切中國在台海、南海與東海的單方面問題行徑。他們批評北京作為破壞區域和平安全，也直接衝擊美歐安全繁榮。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）今天下午在華府舉行第2屆美歐中國議題對話（US-EU Dialogue on China），雙方談論多項議題，並向對方說明近期與中國官員會晤內容。

兩人會後發布聯合新聞稿，對中國一系列問題行徑表達關切，囊括台灣海峽、南海、東海、新疆、西藏與香港等議題。

新聞稿指出，雪蔓與沙尼諾對中國在南海、東海與台海的問題及單方面行徑表達「強烈關切」（strong concern）。他們認為北京作為有損區域和平安全，且對美國與歐盟的安全繁榮造成直接衝擊；他們也重申，依循國際法維持、促進航行與飛行自由有其重要性。

此外，新聞稿表示，兩人也討論中國內部持續上演的人權侵犯問題，包括新疆與西藏少數民族遭系統性壓迫、香港自治與民主被侵蝕等。雙方希望持續在中國人權議題上往來與合作，包括在多邊場域。

雪蔓與沙尼諾5月在布魯塞爾召開首次中國議題對話，會後也曾發布聯合新聞稿。但兩人當時並未對中國在台海的作為表達關切，涉及台灣部分，僅談到台灣國際參與的重要性，包括世界衛生組織（WHO）論壇與世界衛生大會（WHA）。

今天聯合新聞稿不僅談到台海情勢，措辭也相當強硬，顯見中國近幾個月在台海作為，包括10月初4天內就派出149架軍機擾台，已成為美歐關切重點之一。

在整體對中政策上，根據今天的聯合新聞稿，雪蔓與沙尼諾重申美國、歐盟與中國的關係多面向，雙方應在投資發展自身經濟的同時，在對中作為上持續保持密切聯繫，並在可能情況下與中國合作，以負責任方式管理與北京的競爭及系統性對抗（systemic rivalry）。

在其他議題上，兩人也談到保護與建立經濟及科技韌性、強化與確保供應鏈多元化、因應經濟脅迫的重要性。

展望未來，新聞稿指出，兩人決定持續舉辦美歐資深官員、專家層級會議，下一屆高層對話則預計在2022年年中召開。