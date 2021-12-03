　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

防堵Omicron　拜登宣布下週起入境前1日篩檢、擴大疫苗接種

▲▼ 美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

為防堵新變種Omicron，美國總統拜登今天宣布加強版入境規定，不論疫苗接種狀態或出發地，所有赴美旅客篩檢時程將從目前搭機前3日內縮至1日。新規預計下週初生效，確切日期尚未公布。

為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）冬季疫情、新變種Omicron威脅，拜登（Joe Biden）今天前往美國國家衛生研究院（NIH），宣布一系列抗疫新措施，包括擴大追加劑接種、加強入境篩檢規定、加速國際疫苗捐贈工作等。

拜登表示，一個月前，美國政府宣布外籍旅客須打完疫苗才可入境，他這週公布額外措施，強化國際旅遊規定，讓美國有較多時間研究並抑制Omicron傳播。

根據美國目前規定，凡是已完整接種獲美國食品暨藥物管理局（FDA）核准、世界衛生組織（WHO）緊急使用清單（EUL）上COVID-19疫苗的外籍或美籍旅客，搭機前3天內檢驗即可；若未打完疫苗，外籍旅客不得入境，美籍旅客則須持搭機前1天內陰性報告。

拜登指出，未來不論疫苗接種狀態或出發地為何，所有入境旅客須改在搭機前1日內篩檢。他說，縮短篩檢時程能提供大眾多一層保護。

根據白宮提供的資訊，入境篩檢新規適用所有赴美國際旅客，包括美國籍人士。新規預計下週初上路，但白宮尚未公布確切日期。

此外，拜登今天也延長大眾交通工具口罩令至明年3月18日，適用範圍除包括搭乘飛機、火車期間，在機場或公車站內也須戴口罩。白宮指出，不守規定者最低恐面臨500美元（約新台幣1萬4000元）罰鍰，累犯者最高可開罰3000美元。

為加速全球疫苗接種工作，拜登表示，美國目前已援贈超過2億8000萬劑疫苗給110國，未來100天內會加緊腳步，再送出2億劑疫苗。

拜登強調，美國對外援贈的疫苗，沒有一劑會造成美國人民權益損失，他永遠都會優先確保國內人民受到保護。但他說，讓全球人們接種疫苗不僅是個道德義務，也是他保護美國人民的方式，「這是場全球傳染病，需要所有人齊力抗疫。」

 
ET快訊
4類人開打第三劑莫德納！　幾時輪到你？4大QA一次看
今晨8℃「9縣市低溫特報」　吳德榮：已符合冷氣團定義
北市水源路社區大樓清晨惡火　同住2人受困！男不治、女命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美歐外交高層對話　強烈關切北京在台海行徑

美股連2跌後收高！道瓊大漲617點　市場仍憂疫情、美政府關門

防堵Omicron　拜登宣布下週起入境前1日篩檢、擴大疫苗接種

美國出現首例本土Omicron！　完整接種疫苗、無非洲旅遊史

宏都拉斯副總統：只要與美國關係好　不須與中國建交

法國醫院研究證實：第3劑疫苗保護力增至95%

美國高二生到校「冷血射殺」4死7傷　將以成人身分受審

挪威耶誕趴惹禍！爆Omicron大型群聚「傳染上看50人」

初步解開AZ疫苗罕見副作用　科學家找到血栓觸發點

流行歌曲話當年／梅艷芳與山口百惠

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

網紅產品遭疑盜淘寶圖「多LOGO貴2倍」　官方深夜發聲！還原始末

林秉樞無業卻包飯店全靠爸買單　桃花超旺2官司靠「女友們」脫身

高雄男駕車恍神校外道路闖紅燈　下秒導護老師「被撞飛」送醫命危

國道1號8大車連環撞！　回堵2公里...2人受困釀3傷

美歐外交高層對話　強烈關切北京在台海行徑

美股連2跌後收高！道瓊大漲617點　市場仍憂疫情、美政府關門

防堵Omicron　拜登宣布下週起入境前1日篩檢、擴大疫苗接種

美國出現首例本土Omicron！　完整接種疫苗、無非洲旅遊史

宏都拉斯副總統：只要與美國關係好　不須與中國建交

法國醫院研究證實：第3劑疫苗保護力增至95%

美國高二生到校「冷血射殺」4死7傷　將以成人身分受審

挪威耶誕趴惹禍！爆Omicron大型群聚「傳染上看50人」

初步解開AZ疫苗罕見副作用　科學家找到血栓觸發點

流行歌曲話當年／梅艷芳與山口百惠

打疫苗還可以抽獎！政院規劃百貨、大賣場「隨到隨打」辦抽獎

洗白林秉樞「背後大老」內幕曝　他籲高嘉瑜做1事揪出一串網軍

林秉樞躲飯店備份資料　用裸照威脅高嘉瑜「和週刊換報導」

Omicron一定會來到國門！　會不會進社區？醫曝1關鍵

新北耶誕城今開城！5大必看攻略　隱藏版樂高、會動的耶誕老人在這

美歐外交高層對話　強烈關切北京在台海行徑

今晨8℃「9縣市低溫特報」　吳德榮：已符合冷氣團定義

巴日混血性感模特無辜大眼激似LISA　私服辣照＋蜜桃臀網跪了

北市水源路社區大樓清晨惡火　同住2人受困！男不治、女命危

Omicron最快本月攻台！台大醫籲：高風險者快打第3劑　不打來不及

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

國際熱門新聞

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

初解AZ疫苗副作用　科學家發現血栓觸發點

美國高二生冷血槍擊4死　將以成人身分受審

挪威耶誕趴惹禍！爆Omicron傳染上看50人

印度神童警告「12月這天後」疫情將恐怖擴散

法醫院研究證實：第3劑疫苗保護力增至95%

流行歌話當年／梅艷芳與山口百惠

見家長！他驚覺「女友媽是床伴」

麥當勞推「國外限定」套餐　網：好想吃

宏都拉斯副總統：只要與美關係好　不須建交中國

道瓊大漲617點　市場仍憂疫情、美政府關門

美國出現首例本土Omicron！　已完整接種疫苗

掰了50萬貨櫃運量商機？中歐泛亞鐵路不停立陶宛

防堵Omicron　美國下週起搭機前1日篩檢

更多熱門

相關新聞

Omicron來襲　第三劑10大QA一次看

Omicron來襲　第三劑10大QA一次看

新冠病毒變異株Omicron迅速擴散27國，加上年關將近，中央流行疫情指揮中心昨日（2日）宣布，即日起開放醫事人員、一線防疫人員等1至3類已完整接種兩劑疫苗，且間隔滿5個月者，可追加施打第三劑。對此，《東森新媒體ETtoday》整理出關於施打第三劑的10大QA，供民眾參考。

全聯、百貨設接種站？北市：傾向在醫院接種

全聯、百貨設接種站？北市：傾向在醫院接種

新冠治療藥sotrovimab證實對Omicron有效

新冠治療藥sotrovimab證實對Omicron有效

巴黎首例Omicron確診　50多歲男從奈及利亞返國

巴黎首例Omicron確診　50多歲男從奈及利亞返國

高端疫苗宣布在台做第3針混打試驗！收納960人　國際組織補助6400萬元

高端疫苗宣布在台做第3針混打試驗！收納960人　國際組織補助6400萬元

關鍵字：

新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

獨／網軍再現！再指高嘉瑜愛拍性愛片

網疑高嘉瑜：為何跟前任聯絡？他揭2人真實關係

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

明晨下探10°C　回暖時間點出爐

醫驚見她「肛門滲腥臭黏液」！內診戳到爛肉…嘆氣了

分手就不會回頭的三大星座！

她30歲想轉職　怎5年內年薪百萬

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

意外二度當爸！　楊奇煜曬妻6月孕肚

金鐘天后悄悄搭捷運…一甩頭髮「瞬間出大糗」

存股族有福了！金管會修法　金控可提早發現金股息

王一博新戲才開播就遭控抄襲！　劇組發聲道歉了

新北林口無預警停電　居民崩潰

Netflix「12月下架片單」超多經典神片！網崩潰哀嚎

更多

最夯影音

更多
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！
高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面