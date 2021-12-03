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美國出現首例本土Omicron！　完整接種疫苗、無非洲旅遊史

▲美國疫情,紐約市,曼哈頓,哈萊姆區,Harlem ,新冠肺炎,新冠疫情。（圖／路透）

▲美國本土Omicron案例確診前僅到過紐約市。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，一名明尼蘇達州男子11日24日確診，基因定序為新變種Omicron，是美國第2例。患者沒有非洲旅遊史，近期僅到過紐約，Omicron恐已進到美國社區。

美國CDC昨天公布國內首起Omicron案例，是一名11月22日自南非返國的加州居民。患者已完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，11月29日確診，症狀輕微且狀況持續改善中。

才隔一天，美國今天就傳出第2例Omicron；值得注意的是，患者近期沒有到過Omicron起源的非洲南部。CDC指出，患者11月19日至21日曾赴紐約參加動漫展，11月22日隨即出現症狀，11月24日篩檢後確診，目前自我隔離中。

根據CDC提供的資訊，第2例Omicron患者同樣已完整接種COVID-19疫苗，確診前僅出現輕微症狀，目前已經消失。

由於患者沒有非洲旅遊史，確診前僅曾到過紐約，外界擔憂Omicron可能已在社區中傳開。CDC表示，明尼蘇達州流行病學家會持續與紐約及CDC合作，調查此案。

美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）透過新聞稿表示，CDC積極監測並為Omicron做準備，過去9個月美國擴大基因定序工作動能，比去年此時擁有更多對抗新變種的工具，包括疫苗、追加劑及室內戴口罩、勤洗手與保持社交距離等有效防疫措施。

瓦倫斯基強調：「不管病毒基因定序為何，這些方法都能阻止COVID-19傳播。」

世界衛生組織（WHO）11月26日將Omicron列為「高關注變異株」（variants of concern），包含美國在內等許多國家雖立即對非洲南部多國祭出旅行禁令，病毒仍快速向外擴散。

根據「紐約時報」（The New York Times）最新統計，Omicron已至少在36國現蹤，橫跨非洲、美洲、歐洲、亞洲與中東區域。鄰近台灣的香港、新加坡、韓國與日本皆出現病例。

白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）預估，專家還須2至3週才能對Omicron有更清楚的了解，包括是否更具傳播力、免疫逃脫程度、症狀輕重等。

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