美韓防長首提台海安全　外交部：台海和平是民主國家高度共識

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國及南韓國防部長2日在首爾舉行會談，會後共同聲明首次提及可能刺激中國的台海問題，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也批評中國開發武器的行為造成區域緊張。對此，外交部發言人歐江安回應表示，這凸顯維持台海和平與穩定已是印太區域及國際主要民主國家的高度共識，台灣將持續與美國、韓國等國家合作，捍衛民主、自由、人權價值。

歐江安說，奧斯汀及韓國國防部長徐旭今天在首爾舉行「第53次美韓安保會議」，雙方在會後發表的聯合聲明中提及維持台海和平穩定的重要性，並確認今年5月美韓峰會聯合聲明中強調台海和平穩定的立場，此為美韓安保會議聯合聲明首次提及台海，別具意義，外交部感謝美國及韓國在本年5月的美韓峰會聯合聲明，再次公開表達對台海和平穩定的重視。

歐江安表示，台灣與韓國同為東亞民主國家，雙邊經貿、人員及文化交流密切，韓國與美國於今年5月舉行領袖高峰會時，首度在聯合宣言強調台海維持和平與穩定的重要性，2日的美韓安保會議上，經由美、韓兩國防長再次重申，凸顯維持台海和平與穩定已是印太區域及國際主要民主國家的高度共識。

歐江安強調，台灣位處東亞第一島鏈重要樞紐的位置，在區域穩定及繁榮上一向扮演關鍵角色，我方將持續與美國、韓國等理念相近國家深化合作，共同捍衛民主、自由、人權等共享價值，維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。