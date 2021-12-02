新冠治療藥sotrovimab證實對Omicron有效！ 英國批准使用

▲英國葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）表示，他們和美國生技公司Vir Biotechnology合作研發的單株抗體藥物「Sotrovimab」確認對Omicron病毒有效。Sotrovimab稍早也獲得英國藥品監管機構批准，建議在出現症狀5天內使用。

根據《路透社》報導，葛蘭素史克藥廠2日表示，該公司和Vir Biotechnology合作研發的單株抗體藥物Sotrovimab（又稱Xevudy）對倉鼠的實驗結果顯示，Sotrovimab能夠對抗攜帶Omicron變體的病毒，目前正在進行全面測試，預計年底會有結果。

英國藥品與保健產品監管署（MHRA）2日也宣布批准使用Sotrovimab，建議確診輕症到中度症狀的患者，在出現症狀後5天內使用。Sotrovimab在5月就已取得美國FDA的緊急授權，可用於治療12歲以上輕至中度新冠肺炎患者，以及高機率惡化成重度的高風險族群，但尚未批准治療已住院或需要氧氣療法的患者。

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