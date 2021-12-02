大馬麥當勞推限定套餐　漢堡搭「捲捲薯條」醬料辣到舌頭發麻

▲一名馬來西亞籍網友發文分享，自己家鄉的麥當勞推出期間限定「發財漢堡」套餐，其中附餐「捲捲薯條」引發熱議。（圖／取自Instagram／＠mcdonaldsmalaysia）

實習記者黃靜芸／綜合報導

速食店麥當勞深受民眾喜愛，不同國家的麥當勞都有不同的餐點，甚至還會推出相關限定餐點供民眾選擇。有網友近日就發文分享，馬來西亞的麥當勞推出期間限定餐點「發財漢堡套餐」，其中最受眾人矚目的就是附餐「捲捲薯條」，讓網友一看直呼：「好想吃」。

一名馬來西亞籍的網友於Dcard美食版發文分享，自己家鄉的麥當勞推出期間限定套餐「發財漢堡套餐」，漢堡口味有牛肉或雞肉可選擇，搭配「捲捲薯條」，讓人看了垂涎欲滴，他也於文中表示，此款漢堡使用的醬料應為黑胡椒醬，這醬料竟讓會吃辣的他辣到「舌頭發麻吞不下去」，所以試過一次後都不沾醬，他也於文末許願「台灣麥當勞也有捲捲薯條」。

文章一發布，吸引許多網友留言，「這個捲捲薯條真的好吃，之前去東南亞玩的時候常常有」、「香港也出過這個捲捲薯條，想吃」、「之前在新加坡吃過，蠻喜歡的，而且比較偏鹹」、「真的超愛捲捲薯條，可惜新年回不去」、「我在香港吃過，很喜歡」、「馬鈴薯愛好者超想吃」、「捲捲薯條根本超讚」。

有不少網友發現，這款薯條在8年前台灣也販售過。此外，也有一派網友認為此款薯條過於「重口味」，紛紛表示，「以前有啊，超鹹，還是原本的現炸去鹽最好吃」、「超鹹，慎行」、「以前台灣出過，但實在鹹到不行，買過一次嚐鮮過就可以了」、「這個我在德國的麥當勞吃過，吃了一次沒再吃第二次，口感偏軟不太脆，吃到後來很膩，還是一般的薯條好」。