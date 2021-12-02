窮媒體就是窮民主　學者籲政府＋媒體向臉書與谷歌抽稅

▲學者今舉辦線上記者會，呼籲政府向臉書與谷歌抽稅。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

澳洲今年2月啟動對臉書（facebook）與谷歌（Google）新聞強制分潤政策，引發全球大震撼，國內傳播學者今（2日）表示，「窮媒體就是窮民主」，面對台灣數位廣告8成流向臉書與谷歌，衝擊媒體經營，沒健全媒體就沒健全民主，目前遊戲規則已經失能，政府應該介入，而媒體也要團結起來，一起向臉書與谷歌拿回自己的廣告收入。

今年2月澳洲通過新聞媒體議價法，強制網路龍頭谷歌和臉書，分出一部分巨額利潤給當地媒體，引發全球大震撼，而根據統計，全球數位廣告有85%流向臉書及谷歌兩大網路龍頭，台灣也不例外，超過8成集中在臉書及谷歌，學者擔心，由於廣告萎縮，台灣新聞品質大幅下降，不但國內新聞產業發展受到影響，更嚴重傷害言論市場與公共利益。

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▲ 學者呼籲政府向臉書與谷歌抽稅。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

面對目前政府沒有具體行動，國內部分學者成立「新聞民主與平台議價論壇」，包括台大新聞所教授林照真、政治大學新聞系教授馮建三、台師大大眾傳播所教授陳炳宏，今天透過網路直播，舉行「台灣新聞媒體與跨國平台問題分析」線上記者會，為國內媒體找出路。

林照真首先分析，臉書及谷歌拿走絕大多數的數位廣告收入，衝擊媒體經營，但沒有健全的媒體，就沒有健全民主，而平台業者運作，大多願意遵守在地法律，從澳洲成功案例顯示，政府並沒有完全交給自由市場決定，反而是選擇介入，其他國家也在處理跟臉書及谷歌兩大平台問題，在目前遊戲規則已經失能情況下，台灣政府應該介入，而非放任自由市場，同樣的，媒體也要團結起來，一起向臉書與谷歌拿回自己的廣告收入。

「有錢才有新聞自由」，馮建三認為，2016年以來，各界發現，科技巨頭固然帶來很多生活方便，但對民主與其他層面也帶來傷害，台灣新聞自由度很高，但卻有殘缺，因為媒體的資金不夠，最直接方法，就是向臉書及谷歌抽稅，然後專款專用給媒體，而新聞界也要團結起來，向臉書及谷歌拿回本來屬於自己的廣告，政府要有正確認知與擔當，協助媒體拿回應有的廣告收益。

陳炳宏指出，從經濟角度以及著作權使用及使用者付費，一個平台使用這些媒體內容來獲利，為何平台不必付費？而臉書及谷歌等網路平台，透過演算法決定要給讀者看什麼樣資訊或新聞，創造同溫層效應，但將來若人類社會被毀滅，不是因為病毒，而是同溫層，這導致媒體成為公共平台越離越遠，也會傷害政治民主及公民社會的發展。