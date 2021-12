快訊／美音樂教父「住家慘遭瘋狂掃射」！　妻中彈身亡

▲美國黑人音樂教父住家遭闖入,妻子中彈亡 。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社

美國媒體報導,音樂製作人「黑人音樂教父」克拉倫斯·艾旺特(Clarence Avant)的比佛利山莊住家今天遭竊賊闖入,妻子賈桂琳身上有致命槍傷,送醫後宣告不治。

美國娛樂八卦網站TMZ報導,賈桂琳.艾旺特(Jacqueline Avant)遭搶匪開槍擊中身亡,一名保全也中彈。

賈桂琳是克拉倫斯·艾旺特(Clarence Avant)的妻子。克拉倫斯·艾旺特是音樂界高層,廣受饒舌歌手傑斯(Jay-Z)、吹牛老爹Diddy、音樂製作人LA里德(LA Reid)和金曲創作歌手娃娃臉(Babyface)推崇,也受到前美國總統歐巴馬的讚賞。

▲克拉倫斯艾旺特位在比佛利山莊住家,遭竊賊闖入。(圖/達志影像/美聯社)

TMZ報導,至少有一名竊賊闖入克拉倫斯·艾旺特的豪宅,之後對屋內開槍。根據TMZ刊出的照片,這座寬敞屋宅的一扇拉門破了一個大洞,滿地都是玻璃碎片。

比佛利山莊警官表示,警方約在凌晨2時過後獲報趕到現場。比佛利山莊為洛杉磯豪宅區,美國娛樂圈名流和富人居住此地。

警方發布新聞指出:「警察單位趕抵現場時,發現一名受害者身中槍傷,當時犯嫌已不在現場。比利佛山莊消防單位護理人員將傷者送醫,但令人遺憾,她仍宣告不治。」

TMZ報導,賈桂琳現年81歲,與克拉倫斯·艾旺特結縭54年。TMZ又說,克拉倫斯·艾旺特當時在家,不清楚他是否受傷。

美國職籃NBA傳奇魔術強森(Magic Johnson)說,他和妻子聽到賈桂琳身亡消息都極為震驚,她是「我們最親密的朋友之一」。

前美國總統柯林頓(Bill Clinton)在聲明中稱讚賈桂琳「是位優秀女性,是克拉倫斯·艾旺特的好伴侶,也是孩子們偉大的母親,她也是位活躍市民,更是希拉蕊和我長達30年的摯友。」

柯林頓說:「每個認識賈桂琳的人,都與她感情好,她讓人欽佩、尊敬,我們心都心碎了,也將永遠懷念她。」

