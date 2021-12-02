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快訊／美音樂教父「住家慘遭瘋狂掃射」！　妻中彈身亡

▲▼美國黑人音樂教父住家遭闖入，妻子中彈亡 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國黑人音樂教父住家遭闖入，妻子中彈亡 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國媒體報導，音樂製作人「黑人音樂教父」克拉倫斯·艾旺特（Clarence Avant）的比佛利山莊住家今天遭竊賊闖入，妻子賈桂琳身上有致命槍傷，送醫後宣告不治。

美國娛樂八卦網站TMZ報導，賈桂琳．艾旺特（Jacqueline Avant）遭搶匪開槍擊中身亡，一名保全也中彈。

賈桂琳是克拉倫斯·艾旺特（Clarence Avant）的妻子。克拉倫斯·艾旺特是音樂界高層，廣受饒舌歌手傑斯（Jay-Z）、吹牛老爹Diddy、音樂製作人LA里德（LA Reid）和金曲創作歌手娃娃臉（Babyface）推崇，也受到前美國總統歐巴馬的讚賞。

▲▼美國黑人音樂教父住家遭闖入，妻子中彈亡 。（圖／達志影像／美聯社）

▲克拉倫斯艾旺特位在比佛利山莊住家，遭竊賊闖入。（圖／達志影像／美聯社）

TMZ報導，至少有一名竊賊闖入克拉倫斯·艾旺特的豪宅，之後對屋內開槍。根據TMZ刊出的照片，這座寬敞屋宅的一扇拉門破了一個大洞，滿地都是玻璃碎片。

比佛利山莊警官表示，警方約在凌晨2時過後獲報趕到現場。比佛利山莊為洛杉磯豪宅區，美國娛樂圈名流和富人居住此地。

警方發布新聞指出：「警察單位趕抵現場時，發現一名受害者身中槍傷，當時犯嫌已不在現場。比利佛山莊消防單位護理人員將傷者送醫，但令人遺憾，她仍宣告不治。」

TMZ報導，賈桂琳現年81歲，與克拉倫斯·艾旺特結縭54年。TMZ又說，克拉倫斯·艾旺特當時在家，不清楚他是否受傷。

美國職籃NBA傳奇魔術強森（Magic Johnson）說，他和妻子聽到賈桂琳身亡消息都極為震驚，她是「我們最親密的朋友之一」。

前美國總統柯林頓（Bill Clinton）在聲明中稱讚賈桂琳「是位優秀女性，是克拉倫斯·艾旺特的好伴侶，也是孩子們偉大的母親，她也是位活躍市民，更是希拉蕊和我長達30年的摯友。」

柯林頓說：「每個認識賈桂琳的人，都與她感情好，她讓人欽佩、尊敬，我們心都心碎了，也將永遠懷念她。」

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