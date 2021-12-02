越南國產疫苗「受試者不足」　Covivac宣布中止第3階段人體試驗

▲越南COVID-19國產候選疫苗Covivac中止第3階段人體試驗。（圖／路透）



文／中央社記者陳家倫胡志明市2日專電

越南COVID-19國產候選疫苗Covivac中止第3階段人體試驗。負責研發的疫苗研究所表示，因為越南大部分省市的多數成年人已施打疫苗，所以招募不到足夠的Covivac受試者。

越南青年報（Tuoi Tre）報導，負責研發Covivac的越南疫苗和醫療生物製品研究所（IVAC）宣布，Covivac第3階段人體試驗已中止。

疫苗和醫療生物製品研究所表示，越南大部分省市已為多數成年人施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，以致不可能招募到足夠的未接種疫苗民眾進行Covivac第3階段人體試驗。

Human trials for Vietnamese Covid vaccine suspended https://t.co/WZvNNQjlBW — VnExpress (@vietnamenglish) December 1, 2021

報導說，負責的團隊正考慮把Covivac拿來作為追加劑以進行後續人體試驗，但這樣一來最快要明年3月才可能開始啟動，因為追加劑必須等到民眾接種完足夠劑量的疫苗並至少間隔6個月才能施打。

疫苗和醫療生物製品研究所自2020年5月開始研發Covivac疫苗，今年1月與越南國家衛生和流行病學研究所（National Institute of Hygiene and Epidemiology, NIHE）在首都河內市展開第1階段人體試驗，共計120名受試者參加。

Covivac第2階段人體試驗今年6月在北部的太平省（Thai Binh）進行，約有375名受試者參加，原先預計12月展開第3階段人體試驗。

越南另一支COVID-19國產候選疫苗Nanocovax目前正進行第3階段人體試驗，這支疫苗由越南Nanogen製藥生物技術公司（Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC）所研發。

越南人口約9800萬，衛生部1日晚間通報，全國已注射逾1.2億劑次COVID-19疫苗，其中第1劑次超過7100萬，第2劑次逾5100萬。

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