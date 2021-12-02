AZ引發「罕見血栓」原因曝光！　研究：疫苗與它結合害的

▲AZ疫苗在極度罕見的情況下，會導致接種者發生血栓。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國亞利桑那州立大學與英國卡迪夫大學等所組成的研究團隊表示，他們相信已經找到施打AZ疫苗後會有極少數案例發生罕見血栓等危及生命的原因。研究認為，這與血小板第四因子（Platelet factor 4，PF4）有關，並將研究結果發表在國際期刊《Science Advances》。

亞利桑那州立大學、卡迪夫大學與其他團隊所領導的科學家日前和阿斯特捷利康藥廠合作，共同研究為何極少數人在接種AZ疫苗後，會出現免疫血栓性血小板低下症（VITT）等罕見血栓並危及生命的情況。而報告中提到，研究小組認為，人體施打疫苗後，在極少數的情況下，疫苗會進入血液並與「血小板第四因子」（Platelet factor 4，PF4）結合，而免疫系統則會將這種複合物視為外來物。

▲研究發現，血栓副作用與血小板第四因子有關。（圖／路透社）

研究團隊相信，這樣的情況會導致免疫系統釋放抗體對應，血小板大量堆積，進而引發血栓。不過該研究的共同作者、英國卡迪夫大學醫學院教授艾倫帕克則表示，免疫血栓性血小板低下症只會在極為罕見的情況下發生，因為這個副作用必須經由一系列複雜的作用才會觸動。

艾倫帕克強調，希望他們的新發現能夠讓醫界更深入了解這些新疫苗的罕見副作用，並改進或設計新的疫苗來扭轉全球疫情蔓延的趨勢。

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