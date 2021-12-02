美韓安保會議聲明「首提台灣」　2防長承認台海和平重要性

▲美國國防部長奧斯汀與南韓國防部長徐旭2日在首爾參加第53屆美韓安保會議（SCM）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

第53屆美韓國防安全保障協議會（SCM）於2日上午召開。根據《韓聯社》報導，本屆SCM聯合聲明中首次明確承認「台海和平穩定的重要性」。

報導稱，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與南韓國防部部長徐旭2日在首爾龍山國防部大樓召開第53屆美韓安保會議，雙方就為了實現韓半島完全無核化與長久和平的對北韓政策互助、推動移交戰時的作戰指揮權等議題交換意見。

奧斯汀在會後表示，為了戰時的作戰指揮權，雙方批准了新的戰略企劃方針（SPG）。他說，各方普遍認為，北韓（朝鮮）開發核導彈使區域安保情勢緊張加劇，「我們（美韓）正持續透過外交方式，接近北韓並提議進行對話。」據報導，雙方上次批准SPG是在2010年，可以說是時隔11年來，兩國再次以SPG為基礎，正式展開大規模的作戰計畫修改工作。

徐旭就戰時作戰指揮權的移交問題表示，韓方決定在明年實施未來聯合司令部完全運用能力（FOC）評價，另外，已經就將現位於龍山的韓美聯合司令部本部在明年為止遷移到平澤一事達成協議，同時也再次確認了美國維持駐韓美軍現有戰力水準的公約。

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