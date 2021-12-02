自稱「下體是魔笛」！狼醫騙做愛治癌症　性侵10多名女病患被捕

▲變態狼醫聲稱與他「無套做愛」就能治療癌症。（組圖／翻攝自推特／@LiberasceltaIT、@SucHikayeleri）

實習記者黃品臻／綜合報導

義大利60歲婦產科醫師米尼耶羅（Giovanni Miniello）為滿足個人私慾，謊稱「不戴套做愛」能治癒癌症，據信至少數十名女患者受害。日前米尼耶羅的惡行遭爆料後，昨日遭到當局正式逮捕。

義大利節目《鬣狗秀》（Le Lene）日前爆料，一名33歲女子瑪麗亞（Anna Maria）投訴，因為患有不孕症前去向米尼耶羅求助，卻被告知罹患人類乳突病毒（HPV），必須與米尼耶羅發生性行為才能治愈，米尼耶羅更在診治期間多次聲稱自己曾以此良方治癒不少罹癌女患者，最後該節目派出臥底女記者，揭發米尼耶羅惡行。

Italian doctor, Dr. Giovanni Miniello resigns after he's caught half-naked in a hotel room with a female 'patient' offering to cure her illness by having sex with her (photos)https://t.co/Ridu6jZQ6Z — EmpressiveNaija (@EmpressiveNaija) November 25, 2021

電視節目曝光後，有15名女性站出來，聲稱自己也曾遭米尼耶羅所騙，而米尼耶羅還一度反駁稱，從未強迫任何女性與他發生關係，這麼做是為了從事研究行為，也是為了救人。不過當局獲報後立刻展開調查，檢調單位也在昨日正式拿到逮捕令，將變態醫師米尼耶羅逮捕歸案。

據義大利媒體Corriere del Mezzogiorno報導指出，批准米尼耶羅逮捕令的法官痛批他「作法變態、性格狡詐」，利用病患對癌症疾病的無知與恐懼，及相對自卑與脆弱的狀態，進一步實施他的犯罪計畫，以達到滿足自己性慾的醜陋目標。另外據受害者稱，當女病患拒絕與米尼耶羅發生性行為，米尼耶羅還是會讓她們接受與婦科無關的乳房檢查，並親吻她們的脖子和嘴唇。