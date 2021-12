打完3劑BNT確診Omicron　以色列醫生曝：是在倫敦千人會議中感染

▲茂爾認為自己是在倫敦的一場大型醫學研討會上被感染。(圖/翻攝自推特/@maor_elad)



記者張方瑀/綜合報導

以色列目前有4起Omicron病毒的確診病例,其中一名患者是已經打完3劑疫苗的心臟科醫師,他也是以色列目前唯一沒有非洲旅遊史的確診個案。他認為自己是在11月21日倫敦舉辦的一場大型醫學會議上被傳染,「雖然會議規定要出示疫苗接種證明,但並非每個人都有戴口罩。」

根據《衛報》報導,現年45歲的茂爾(Elad Maor)是特拉維夫謝巴醫學中心(Sheba Medical Centre)心臟科醫生,他接受採訪時坦言,成為首批確診Omicron病毒的患者,瞬間變成鎂光燈下的焦點有點不習慣,而他也確信,自己是在倫敦的一場大型醫學研討會上染疫。

What a mess! Came back from a conference in London. With a mask and 3 #Pfizer vaccines I managed to get #Omicron (case #3 in Israel). I guess that's one way to get into @CNN and @guardian. Still prefer in-person over the online format@EricTopol @Hragy #CardioTwitter #COVID19 pic.twitter.com/bgMgUOAi1D