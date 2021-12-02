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82歲老翁截肢2天後「驚覺切錯腳」　不只雙腿！命都沒了只罰8萬元

▲▼醫師,開刀,手術。（圖／翻攝自Pixabay）

▲國外一名醫師為病患動截肢手術時，左右側搞混，意外截除健康的一條腿。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者張寧倢／編譯

奧地利醫師鬧出誇張手術烏龍，病人是一名82歲男性原定5月18日接受左腿截肢手術，但執刀的外科醫師卻另一條健康的腿上畫標記，最終錯誤地截掉了右腿。地方法院於1日裁定這名43歲醫師罰款2700歐元（約新台幣8.4萬元），然而，病人在案件程序進入法庭之前就已經去世。

根據BBC、《衛報》報導，奧地利一名82歲老翁5月18日在中部城鎮弗賴施塔特（Freistadt）進行左腿截肢手術，不料43歲女醫師在手術前做了錯誤的截肢記號，導致她誤將病人健康的右腿截除，直到術後2天例行更換繃帶時才發現有異。老翁隨後被告知必須再切除另一條腿，而他現已離世。

林茨地方法院（Linz Regional Court）1日裁定，這名外科醫師因犯有嚴重過失將被處以2700歐元（約新台幣8萬4797元）的罰款，其中一半金額暫緩繳納。另外，老翁的遺孀也被裁定獲得5000歐元（約新台幣15萬7047元）的賠償金。

儘管女醫師在法庭中承認犯下嚴重錯誤，但她把自己的行為歸咎於「人為錯誤」，還說手術室的控制指揮系統有缺陷，當被問到為何在右腿而不是左腿上做標記時她回答，「我只是不知道。」當時醫院稱，這是一系列不幸事件的結果，負責人也在記者會上公開道歉。事後，女醫師已經換到另一家診所執業。

BBC報導補充，美國過去也曾發生類似事件，1995年，一名男醫師為糖尿病患者進行截肢手術，在切斷了肌肉、肌腱與韌帶後才意識到自己截錯了腿，他不得以只能繼續完成手術。

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