熊媽媽精選青農栽培美味　鄭文燦搶「鮮」吃播大喊「桃園人好幸福」

▲桃園市長鄭文燦扮起「吃播主」，與青農星探高靜玉聯手，介紹桃園青農精心栽培的新鮮美味食材。（圖／熊媽媽買菜網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

桃園市攜手與生鮮電商熊媽媽展開合作，桃園市長鄭文燦扮起時下最夯的「吃播主」，與農界星探高靜玉聯手，將桃園青農精心栽培的新鮮美味食材，在鏡頭前「吃」給大家看，鮮綠脆嫩的青江菜、小白菜、地瓜葉，以及鮮嫩羊肉、彈牙牛肉，搭配香味四溢的火鍋湯底，再來一杯清爽甜香的香水檸檬露特調，讓鄭文燦忍不住說「桃園人好幸福啊！」

鄭文燦表示，桃園是北部重要的農業生產區，以發展精緻農業為重點與培育青年從農，桃園青農是令人安心的農業生產團隊，農產符合三章規範與安心農產，桃園市農會實施藥物殘留檢驗，並定期公布檢驗報告，消費安心有信心。

鄭文燦提到，桃園山明水秀、桃園農漁牧興盛，物產富饒，新屋桃園三號米、大溪竹筍、龍潭東方美人茶、觀音蜂蜜、楊梅仙草、復興水蜜桃、中壢有機丹蔘、蘆竹花海、竹圍漁港、永安漁港、八德有機蔬菜、以及有機栽培的東方美人茶等農特產品，這次與熊媽媽買菜網合作，希望能將優秀的農特產品推廣到全台各地，讓大家品嚐到桃園的新鮮美味。

熊媽媽買菜網總經理彭鴻珷指出，熊媽媽買菜網目前全館商品皆可宅配送到桃園，桃園採宅配方式，桃園龜山區為每日六配10:00～13:00及17:00～20:00，歡迎大家踴躍上熊媽媽買菜網搶鮮搶好物。

▲桃園市攜手熊媽媽買菜網合作。左為熊媽媽買菜網彭鴻珷總經理、右為桃園市長鄭文燦。（圖／熊媽媽買菜網提供）

▲「熊媽媽買菜網桃園青農特區」12/1起正式開跑上架。（圖／翻攝自熊媽媽買菜網）

「熊媽媽買菜網桃園青農特區」12/1起正式開跑上架，全品項下殺9折，購物滿588元，輸入折扣碼TAOYUAN50，可現折50元，買越多越划算，更多桃園青農精選超值好物也將陸續上架中。

熊媽媽更將於12月推出豐富優惠活動，包括2.9元就可以買到一盒市價50元的大成舞賀家洗選雞蛋，產銷履歷茼蒿特價只要29元，另外也精選多款年菜與年節禮盒，購買專區商品，滿888元再送88元買菜金，冬季進補商品最低69元起。購買超值箱購商品，買一件就送買菜金100元。

熊媽媽買菜網結合買菜、民生必需品、贈禮需求，提供生鮮類食品和熟食、五星飯店美食、禮盒、量販商品、家用餐廚等可供挑選，快送範圍為雙北地區，每日分為十個配送時段，保證三小時內立即送達，提供消費者更便利、更即時的生鮮服務。

東森購物網旗下擁有東森農場品牌，支持在地小農、精選優質在地農產品，廣獲全台縣市首長讚譽口碑推薦，「熊媽媽買菜網」主打新鮮蔬果，品項數量接近上萬件，其中有將近5,000件是冷藏、冷凍生鮮品項，每件蔬菜都會做農藥殘留檢測，消費者可安心選購。

2020年，熊媽媽買菜網與東森購物網強強結合後，兩大電商發揮生鮮與自營民生商品雙優勢，未來將以更多嚴選優質商品及貼心的服務品質，回饋廣大消費者，全方位打造網購生鮮2.0新版圖，讓消費者買得安心、吃得健康。

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