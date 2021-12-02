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美現Omicron首例「單日增13.7萬確診」　大眾運輸口罩令傳延至3月

▲▼美國疫情／感恩節假期的麻州波士頓洛根國際機場（BOS）。（圖／路透）

▲外傳拜登政府將於2日發布延長大眾運輸口罩令的正式聲明。圖為麻州波士頓洛根國際機場（BOS）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國1日證實出現首例新變異株Omicron確診個案，另據最新確診通報，美國單日新增13萬7465例確診，這是自9月以來的最高紀錄。由於疫情未歇，總統拜登外傳將繼續要求旅客搭乘飛機、火車、巴士、船隻時戴口罩，在機場、火車站也一樣，延長實施至明年3月18日。

綜合路透、CNN等報導，拜登預計2日針對美國今冬新冠肺炎應對策略進行商討，預料延長口罩政策將是其中一部分，外傳相關正式聲明將於2日發布，目前白宮、運輸安全管理局（TSA）均拒絕對此做出評論。另方面，白宮還計畫宣布針對國際旅客實施更嚴格的檢測規定。

美國1日證實加州出現全美首例Omicron確診，該確診者於11月22日自南非返回美國，並於29日確診新冠，目前症狀輕微，密切接觸者皆為陰性。

拜登政府11月29日禁止南非等8國多數外籍人士入境，美國疾病管制與預防中心（CDC）30日晚間告知航空業者，提交過去2周所有造訪這些國家旅客的訊息，將會轉交給各州及公衛機構進行後續追蹤。

►美國首現Omicron確診病例！　患者已完全接種症狀曝
►Omicron魔王株和流感、感冒怎麼分？　「症狀差異」曝光
►南非染疫最新趨勢曝　2圖揭「Omicron比Delta還猛」住院數激增中

▲▼魔王變種OMICRON入侵全球29地。（圖／林宜潔製）

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