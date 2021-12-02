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日本「停售國際線機位」急喊卡！政策被罵爆　改開放海外日人回國

▲▼機場,日本機場,羽田機場,東京羽田機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本1日宣布停售所有國際線飛抵日本的機位，但政策2日卻急轉彎。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本出現Omicron變異株感染案例後，緊急宣布多項封鎖措施，1日更再度祭出嚴格規定，要求航空公司停止販售至12月底以前所有飛往日本的國際航班機位，已售出的機位則不再此限。然而消息一出後隨即引發原本預計年底返鄉的海外日人怨聲載道，當局稍早連忙宣布政策急轉彎，強調已經通知航空公司，可視情況開放日本公民預訂機票。

根據《朝日新聞》報導，日本國土交通省受到當局指示，1日要求各航空公司在12月底前停售所有落地日本的國際線航班機位，其中停售措施的適用對象也包含日本公民，導致還未訂到回國機票的日本人們過年前返鄉夢碎。儘管國土交通省解釋，這屬於緊急避難的預防措施，但卻難以抵擋海外日人的怒火。

日本機場防疫 。（圖／路透）

▲日本已出現2例Omicron感染案例。（圖／路透）

首相岸田文雄2日緊急向記者團表示，「新政策對部分人士造成混亂與困惑，有鑑於於此，我已經指示國土交通省，相關政策應該適當地考慮海外公民回國的需求。」官房長官松野博一則補充道，「目前已經請國土交通省取消原先完全禁止販售國際線機位的規定，並請他們重新通知各航空公司應考慮旅外國人的返國需求。」

另一方面，日本11月30日爆出首例Omicron變異株感染個案，1日再添一例，累計2例。受到Omicron變異株肆虐影響，日本政府為了防止Omicron感染擴大，除了宣布禁止外國人入境外，單日入境人數上限也再度降至3500人。

▲▼魔王變種OMICRON入侵全球28地。（圖／ETtoday製）

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