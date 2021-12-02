高嘉瑜登國際版面！日網友心疼「美女立委」被家暴　韓媒也關注

▲高嘉瑜遭施暴事件引發南韓媒體關注。（圖／翻攝自MBC）



記者王佩翊／編譯

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞監禁於飯店並施暴，全身多處瘀青擦挫傷，而該事件不只在台灣引發軒然大波，近年極度關注「約會暴力」事件的南韓，也有大批媒體報導。相關新聞傳到日本雖然沒有大幅報導，但日本網友都驚訝表示，「這麼聰明的女孩為何會遇到暴力男。」

南韓媒體《首爾新聞》、《韓國經濟》、MBC等接連關注高嘉瑜家暴事件，並以「台灣女議員遭約會暴力」為標題大幅報導。事實上，南韓近年非常關注「約會暴力」等社會議題，當局更是破天荒成立了「女子家族部」以協助遭受家暴、約會暴力的女性。

「女子家族部」先前請來前女子偶像團體Secret成員全烋星分享自身經驗並拍攝宣傳片，但卻遭到部分仇女人士砲轟，甚至上街遊行抗議，也讓南韓兩性間的分化越來越嚴重，相關議題再度被推上風口浪尖。如今高嘉瑜事件傳到南韓，身為立委的她擁有高學歷背景與甜美外貌，但卻還是遇人不淑，因此也格外引發關注。

▲日本網友驚訝，高知識份子的高嘉瑜竟然遭遇約會暴力。（圖／翻攝自雅虎日本）



除了南韓以外，日本雖然沒有大幅度報導，但該事件同樣引起網友討論。日本網友對於像高嘉瑜一樣聰明又漂亮的女生也會遭遇暴力男一事，感到惋惜且心疼，同時希望她能盡快重新振作。

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