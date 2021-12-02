馬航MH370失蹤7年「找到了」？載239人詭異消失　神祕地點曝光

▲馬航MH370班機失蹤後，紐西蘭空軍於2014年3月31日出動P-3獵戶座海上巡邏機投入搜索。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）一架編號MH370的波音777客機於2014年從吉隆坡飛往北京途中神秘消失，機上239人迄今失蹤7年多。近日，一名英國工程師卻向外媒揭露，他已經找到了飛機墜落位置，正是位於南印度洋的海面下1.3英呎（約4000公尺）處。

▲馬航MH370班機失蹤至今7年。（圖／翻攝自Facebook／MH370）

綜合英國《太陽報》、澳洲《第7新聞網》報導，馬航MH370班機2014年3月8日從吉隆坡剛起飛不到1小時，就在馬來西亞與越南交接海域、土珠島以南約140海浬處與控制中心失去聯繫訊號，當時中國、馬來西亞與澳洲曾共同打撈搜救，後續也有國家或民間單位持續搜索，但至今經過7年多，仍未找到飛機殘骸，機上239人雖已被認定罹難，卻留下了未解之謎。

英國航空工程師格弗雷（Richard Godfrey）於11月30日發布一份馬航失蹤班機的最新報告，他使用一種名為弱訊號傳播報告（WSPR）的無線電追蹤系統，製造出範圍覆蓋全球的許多「絆線」，當飛機飛過交叉的「絆網」時訊號就會中斷，他將這種新方法與MH370的衛星通訊數據、海洋學、漂流分析與波音公司提供的性能數據等做結合，推測MH370在上午8時19分最後一次連上衛星，約1分鐘後即在印度洋上空墜毀。

▲馬來西亞吉隆坡2019年舉行的紀念活動中，展示了馬航MH370失蹤航班的飛機殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

格弗雷聲稱，MH370在西澳洲首府珀斯（Perth）以西1933公里、座標33.177°S, 95.300°E處撞擊海洋後，下沉到海面下4000公尺深處，位於印度洋東南布的海底高原「斷裂海嶺」（Broken Ridge），但那裡地形錯綜複雜，有火山也有峽谷，但他相當有信心能在2022下半年發現MH370遺骸。

格弗雷也補充，他推測墜機原因是出於機長Zaharie Ahmad Shah「恐怖主義行為」般的一次劫機，「飛行員決定將他的飛機轉向，讓它消失在世上最偏遠的地方之一。」

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