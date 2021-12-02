噁男裝替富豪找包養　騙11女上床驗貨拍性愛片！遭逮喊：我有精神病

▲馬來西亞男子黃天俊因為沒錢嫖妓，竟然偽裝成「糖爹經紀人」誘騙年輕女子。（圖／翻攝自星洲網）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡一名男子因為沒錢嫖妓，竟然偽裝成「糖爹經紀人」誘騙年輕女子，謊稱他專門幫富豪尋找包養對象，並要求年輕女子先跟他上床驗貨，還拍下性愛影片與裸照，騙說要交給富豪挑選，10個月以來有11名女子受騙，而這名男子遭逮捕後，還在法庭上稱他有精神疾病，但法官完全不採信，直接照樣判刑。

根據《星洲網》報導，新加坡39歲男子黃天俊在2015年想嫖妓時，卻發現自己身上的錢完全不夠，為了想要免費白嫖，他假裝自己是糖爹經紀人，謊稱他與多名富豪交情非常好，專門替他們尋找年輕的包養對象，藉此誘騙年輕女子讓他白嫖。

黃天俊上網尋找對象後，會先要求女子拍攝裸照給他，接著再約出來見面，要求和女子上床並拍下整個性愛過程，謊稱這都是為了要幫富豪進行評估；在2015年4月至2016年1月之間，至少誘騙了11名年紀在18歲至24歲的年輕女子，他甚至還假裝影片弄丟，多次要求女子再跟他上床。

當受害女子無法忍受要求退出時，黃天俊就用手上握有性愛影片做為威脅，要求女子繼續和他上床，甚至向受害女子表示，「現在我已經把照片交給我的朋友。若我發生什麼事，他們要怎麼用那些照片，就怎麼用。」最終受害女子忍無可忍報警，黃天俊才終於被逮捕。

黃天俊4月因10項罪名在一審被判有期徒刑3年半和罰款2萬令吉（約台幣13萬元），但他不服上訴，被告律師還在二審法庭上表示，黃天俊是因為患有精神疾病，才會影響到他的判斷力，「他是個奉公守法的老實人。」

但高院法官表示，受害者大部分都是急用錢，以及為了賺取學費的學生，受騙後也蒙受巨大的心理傷害．而被告為了私慾誘他們墜入圈套，罪行如同性侵，念在他是初犯，所以才將刑期從4年9個月徒刑，所以全案維持一審判決。

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