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南韓增5226例創新高！疫情燒不停　文在寅認了：難恢復日常生活

▲▼文在寅10日上午進行就任總統第四周年紀念演說。（圖／路透社）

▲文在寅坦承，恢復日常生活的防疫政策的確遇到難題。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

南韓2日新增5226例確診，創下疫情爆發以來的新高，事實上，南韓自11月起開始實施「與病毒共存（With Corona）」，期望透過逐步解禁，讓人民恢復日常生活，然而疫情卻猛烈反彈，甚至在1日正式確認首起Omicron變異株感染病例。總統文在寅2日上午直言，「階段性恢復日常生活的防疫措施非常不順利，Omicron的危險性正在擴大中。」

根據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部的最新數據顯示，2日新增5266例確診，累計45萬4612例。2日也再度超過前一天的5123例，持續刷新南韓的最高數字。單日確診連日突破5000大關，當局預測疫情恐怕還要持續一陣子才能平息，特別是目前重症患者數仍在持續增加。

▲▼南韓年輕人負債日益龐大。（示意圖／CFP）

▲南韓疫情持續升溫，當局只能暫時停止鬆綁防疫政策。（示意圖／CFP）

總統文在寅2日表示，政府將會竭盡所能，讓民眾可以盡快恢復日常生活。不過他也坦言，先前推出的階段性恢復日常生活防疫政策，確實遇到難關。事實上，由於南韓啟動「與病毒共存（With Corona）」後，疫情不斷升溫，因此文在寅也緊急在11月底宣布暫緩進入「恢復日常生活」的第二階段鬆綁措施，未來4周改為實施特別防疫對策，而接種第3劑疫苗將成為南韓完整接種的標準。

另一方面，南韓1日首度確認Omicron變異株感染病例，分別是有奈及利亞旅遊史的一對40多歲夫妻與其友人，以及另外2名曾經到訪奈及利亞的女性。目前還有4例可疑病例仍在進行基因定序。

受到Omicron變異株傳染擴散影響，南韓也決定，3日至16日入境的所有旅客，不分國籍皆須完成完整疫苗接種，且接受為期10天的隔離檢疫，並在入境前、入境首日以及解除隔離前，分別接受3次的核酸檢測。

▲▼魔王變種OMICRON入侵全球27地。（圖／ETtoday製）

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